Vodiči, buďte trpezliví: VIDEO Pozor na kolóny, zdržíte sa najmä pri vjazde do Bratislavy

BRATISLAVA - V Bratislave treba vo štvrtok ráno rátať s kolónami najmä pri vjazde do mesta. Zhustená premávka je aj v okolitých obciach v smere do Bratislavy. Zelená vlna RTVS tiež upozorňuje na hustú hmlu na Čertovici.

Stellacentrum informuje, že na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy sa vodiči zdržia desať minút. Na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere do Petržalky hlásia zdržanie takisto desať minút. Do 20 minút sa vodiči zdržia na bratislavskej ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta.

Vodiči si v kolónach počkajú aj v Bratislave na Račianskej, a to desať minút. V smere do Bratislavy sa podľa Stellacentra zdržia desať minút vodiči prichádzajúci z Čiernej Vody, Vajnôr a za Studeným a Miloslavovom. Pätnásťminútové zdržanie sa odhaduje v Moste pri Bratislave a Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy. V Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy hlásia zdržanie 20 minút.