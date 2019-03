Po čelnej zrážke pri Prievidzi hlásia troch ťažko zranených: FOTO Úlomky z áut pokryli cestu, hotová katastrofa

"Tridsaťpäťročný Peter z Prievidze na vozidle Toyota Corola jazdil po ceste I/9 smerom z Handlovej do Prievidze. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel cez dva jazdné pruhy do protismernej časti vozovky, kde narazil do zvodidiel. Po náraze Toyotu odhodilo späť do jazdného pruhu, kde v tom čase jazdil 39-ročný Richard z okresu Prievidza na vozidle Hyundai i20 a došlo k čelnej zrážke," opísala Antalová.

Zdroj: KR PZ Trenčín

Ťažké zranenia utrpeli obaja vodiči, a taktiež sa ťažko zranil aj 35-ročný spolujazdec z Toyoty. Dopravní policajti u vodiča auta Hyundai alkohol nezistili. Vodičovi Toyoty bola odobratá krv v nemocnici. Škodu predbežne vyčíslili asi na 20.000 eur. "Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prievidze, ktorý začal trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.