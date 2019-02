V Bratislave sa začalo dopravné peklo: FOTO Takto vyzeralo ráno v hlavnom meste

Podľa hovorkyne Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriany Volfovej v súvislosti s uzávierkou Mlynských nív a zjazdov z Prístavného mosta zaznamenal dispečing DPB meškanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v centrálnej mestskej oblasti, na príjazdových a výjazdových komunikáciách do 7:30 približne do desať minút, od 7:30 do 9:00 asi do 15 minút.

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Od dnešného rána je v súvislosti s výstavbou multifunkčného komplexu, súčasťou ktorého bude nová autobusová stanica, uzavretá pre automobilovú dopravu aj MHD ulica Mlynské nivy. Úplne vylúčená doprava je v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Karadžičovou ulicou. Pre autá budú Mlynské nivy zatvorené rok, pre MHD pol roka. Už v piatok večer z dôvodu výstavby napojenia rýchlostnej cesty R7 na Bajkalskú a Prístavnú ulicu a na diaľnicu D1 uzavreli prejazdy okružnou križovatkou Prievoz pod Prístavným mostom. Táto uzávera potrvá pol roka.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Bratislavský magistrát v spolupráci s políciou zriadil operačné stredisko, ktoré bude riešiť problémy týkajúce sa dopravy. Verejnosti bude oddnes k dispozícii telefonická linka, na ktorú môžu ľudia v pracovné dni od 6:00 do 22:00 hlásiť problémy v doprave, alebo klásť otázky v súvislosti s dopravnými riešeniami. Občanov mesto žiada, aby v prípadoch, ak nejde o záchranu života, zdravia či majetku, nevolali na tiesňové linky, ale aby telefonovali na linku operačného strediska 0800 242 000.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vallo o dopravnej situácii

Prvé ráno rozsiahlych dopravných obmedzení v Bratislave sa podarilo zvládnuť. Tvrdí to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý sa opiera o informácie z dopravných servisov, polície, z kamier a aj priamo zo situácie v teréne.

Ranné kolóny v Bratislave podľa primátora neboli väčšie ako obvykle, MHD stíhala väčší nápor cestujúcich a jazdila bez väčšieho zdržania. "Nemôžeme povedať, že to najhoršie je za nami, ale môžeme povedať, že Bratislavčanky a Bratislavčania sa na prvé ráno pripravili a sami výrazne pomohli tomu, že sa v našom meste dalo jazdiť, presúvať aj dýchať," uviedol na sociálnej sieti Vallo. V pondelok ráno si primátor cielene vyskúšal všetky tri druhy dopravy – auto, MHD aj presun pešo. "Žiadna cesta mi netrvala dlhšie ako obvykle," povedal Vallo.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch.

Otázne je, čo bude popoludní

Pondelňajšia ranná dopravná špička v Bratislave bola aj napriek rozsiahlym obmedzeniam zvládnutá, otázne však je, čo nastane na cestách popoludní. Uviedol to šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler. Upozorňuje pri tom na výjazd z centra mesta na Gagarinovej ulici, ktorý je pre osobné automobily zúžený na jeden pruh. Práve tu podľa neho môže pre dopravu vzniknúť veľký problém.

Aj dobrá informovanosť verejnosti prispela podľa Uhlera k tomu, že bola doprava v Bratislave v pondelok ráno relatívne pokojná. "Mnohí ľudia si pravdepodobne vybrali na cestu do práce buď inú trasu, alebo iný spôsob dopravy, ako je osobný automobil," povedal. Vodičom v hlavnom meste odporúča, aby pozorne sledovali dopravné značenie, lebo nejde o štandardnú situáciu. "Je potrebné v zúžených úsekoch jazdiť opatrne, lebo jazdné pruhy sú užšie ako tie, na ktoré boli vodiči doteraz zvyknutí. Vodiči i cestujúci by mali byť voči sebe v najbližších mesiacoch ohľaduplní," skonštatoval.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Najkritickejším úsekom počas dopravných obmedzení bude podľa Uhlera výjazd z centra mesta na Gagarinovej ulici, pretože je pre osobné automobily zúžený na jeden pruh. "Takisto Landererova ulica, pretože tým, že sú uzatvorené pre osobnú dopravu Mlynské nivy aj Páričkova, zažije Landererova najväčší nápor," podotkol šéf dopravnej komisie. Ako tvrdí, dopravné nehody v Bratislave aj za bežnej premávky spôsobujú problémy, o to viac podľa neho treba dávať pozor pri súčasných obmedzeniach a byť ohľaduplný, aby sa dopravná nehoda nestala. "Lebo môže spôsobiť na niektorých úsekoch až kolaps," poznamenal.