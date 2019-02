Hororová cesta z bodu A do bodu B? Dopravné uzávery v Bratislave dali do pozoru políciu, séria opatrení

Motoristov v hlavnom meste SR Bratislave čaká vzhľadom na pripravované dopravné uzávery náročné obdobie. Ako vo štvrtok na tlačovej besede uviedol zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Tibor Sekula, prioritne sa obmedzenia v súvislosti s výstavbou obchvatov D4 a R7 týkajú kruhovej križovatky pod Prístavným mostom a jednotlivých na ňu napojených vetiev ako napríklad zjazdov a výjazdov z D1.

Obmedzenia takisto súvisia s výstavbou novej autobusovej stanice na Mlynských nivách. "Čo sa týka Mlynských nív bude uzávierka križovatky Svätoplukova/Mlynské nivy smerom do mesta aj z mesta," povedal s tým, že v tejto súvislosti sa nadchádzajúci víkend zmení dynamické riadenie svetelných križovatiek v okolí. Takisto bude režim upravený počas dopravných špičiek na križovatke zjazd z mosta Apollo/Prístavná/Košická.a Landererova/Dostojevského rad.

Polícia upozorňuje aj na to, že vodiči by si mali dať pozor na zmeny v dopravnom značení. Zdroj: Facebook/Bratislava - hlavné mesto SR

"Čo sa týka obmedzenia na úseku od Ulice svornosti v úseku od križovatky Závodná smerom do centra mesta a von z mesta, tam sú etapovite vykonávané zmeny v dopravnomznačení, jednak doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia s vyznačením obchádzkových trás," uviedol Sekula. Ulica Prístavná bude podľa neho od piatku večera "zaslepená" na úrovni Jurki pumpy. "Čiže bude prejazdná po Plynarenskú v oboch smeroch," vysvetlil.

​

Pokiaľ ide o ulice Gagarinovu, Ulicu svornosti a Prievozskú smerom do centra mesta, podľa Sekulu tadiaľto povedie obchádzková trasa. "Vodiči, ktorí budú plánovať cestu z bodu A do bodu B budú mať niekoľko variánt na zjazd z diaľnice D1," skonštatoval s tým, že prvá možnosť zjazdu z D1 v rannej špičke bude na úrovni Zlatých pieskov, druhá na Ivánskej ceste, tretia na úrovni Gagarinovej. "Samozrejme štvrtý vstup, ktorý bol na Bajkalskú smerom do kruhového objazdu a smerom na Prístavnú, tak ten bude uzavretý," povedal s tým, že vodiči môžu pokračovať po D1 smerom na Prístavný most a Einsteinovu a tam využiť výjazdy na Most SNP alebo Lafranconi.

Polícia bude od pondelka na sociálnej sieti vysielať video prenosy zachytávajúce aktuálnu dopravnú situáciu.

Čo sa týka výjazdov z mesta v poobedňajšej špičke, tí ktorí využívali Prístavnú a napájali sa na Slovnaftskú a následne pokračovali na Rovinku alebo cez Kazanskú túto trasu podľa neho nebudú môcť využiť. "Budú môcť využiť alternatívnu obchádzkovú trasu. To znamená, že za Prístavným mostom budú môcť odbočiť doprava smerom na Bajkalskú, v križovatke Bajkalská/Prievozská sa otočiť a pokračovať po Bajkalskej smerom na Slovnaftskú alebo budú pokračovať ďalej smerom na zjazd z D1 smerom na Gagarinovu," povedal Sekula.

Takto vyzerá ukážka z pripravovných statických kamier. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Pri vytváraní týchto opatrení podľa neho polícia využila monitoring kamerami a tiež letecké snímkovanie. "Toto zopakujeme aj v pondelok, aby sme vedeli zmapovať situáciu," povedal s tým, že v rannej a poobednej špičke bude posilnená prítomnosť policajtov na najvyťaženejších križovatkách.

Nevieme spraviť zázraky

Podľa riaditeľa operačného odboru KR PZ v Bratislave Viktora Tumu bude v súvislosti s obmedzeniami posilnená aj policajná linka 158. "Celý ten úvodný týždeň budeme vyhodnocovať situáciu," uviedol s tým, že žiada občanov, aby nezneužívali policajnú tiesňovú linku, prípadne linky iných záchranných zložiek. "S tou dopravou nevieme v reále spraviť nič," skonštatoval a dodal, že polícia je schopná napríklad vykonať zásahy do svetelnej signalizácie. "Ale určite nevieme spraviť zázraky," zdôraznil s tým, že žiadna z tiesňových liniek nebude podávať informácie o dopravnej situácii. Na to môžu občania využiť linku 0800 242 000. Táto linka je bezplatná.

Informácie pre vodičov, cyklistov aj peších

Ďalšie informácie budú môcť občania získať napríklad na facebookovom profile bratislavskej polície "Polícia SR – Bratislavský kraj", kde budú dostupné záznamy zo statických aj dynamických kamier a v čase spičiek živý prenos dopravnej situácie. Prostredníctvom sociálnych sietí môžu aktuálne informácie o doprave v hlavnom meste s políciou zdieľať aj občania. Polícia bude tiež zverejňovať videá na portáli Youtube, na ktorých budú napríklad vyznačené aktuálne obchádzkové trasy, inštruktáž k dočasnému dopravnému značeniu alebo pokyny, ako postupovať pri škodových udalostiach.

Mestská hromadná oprava

Bratislavu čakajú od piatka 15. februára rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré vážne narušia plynulosť premávky v hlavnom meste. Na pol roka bude pre automobilovú dopravu a Mestskú hromadnú dopravu uzavretá ulica Mlynské nivy v súvislosti s výstavbou multifunkčného komplexu, súčasťou ktorého bude nová autobusová stanica.

O zmenách informoval aj Dopravný podnik Bratislava. Niektoré linky budú do marca zadarmo. Zdroj: bratislava.sk ​

Od pondelka 18. februára, od začiatku dennej premávky, bude úplne vylúčená doprava v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Karadžičovou ulicou. Pre autá budú Mlynské nivy zatvorené na rok, pre MHD na pol roka.

Od piatku približne od 20:00 budú z dôvodu výstavby napojenia rýchlostnej cesty R7 na Bajkalskú a Prístavnú ulicu a na diaľnicu D1 uzavreté prejazdy okružnou križovatkou Prievoz pod Prístavným mostom. Táto uzávera potrvá asi pol roka. Dopravné obmedzenia, ktoré magistrát nazval Bratislavská hromadná oprava, najviac postihnú bratislavské mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice, Staré Mesto a Vrakuňu.