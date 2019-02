Škandál s chorou poľskou hovädzinou priniesol otrasné výsledky: Hygienik priznal počet zariadení

BRATISLAVA - Škandál s poľským mäsom pochádzajúcim z chorých kráv otriasol celým Slovenskom. Firma Mäsovýroba CIMBAĽÁK tvrdí, že ak mäso pochádza z chorých zvierat, jeho závadnosť je spoznateľná voľným okom, lebo je mazľavé a má na sebe znateľné čierne fľaky. Náš štátny hygienik dnes však potvrdil, že hovädzina z poľského bitúnka, v ktorom údajne vykonávali porážky chorých kráv, sa dostala do 31 zariadení spoločného stravovania.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje od 29. januára do 07. februára celkovo 31 zariadení spoločného stravovania, do ktorých malo byť distribuované poľské hovädzie mäso z inkriminovaného bitúnka, z toho v 11 prípadoch malo ísť o školské a predškolské zariadenia. Úrad sa odvoláva na informácie zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Vo všetkých 31 oznámených zariadeniach hygienici už kontroly vykonali. Z výsledkov kontrol, ktoré priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas, vyplynulo, že poľské hovädzie mäso bolo dodané do 12 zariadení spoločného stravovania v celkovom množstve cca 226 kilogramov. Následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov. Zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení neboli po konzumácií hlásené žiadne zdravotné komplikácie. V prípade školských a predškolských stravovacích zariadení sa potvrdilo dodanie poľského mäsa iba do jedného zariadenia, a to v celkovom množstve 42 kilogramov.

V prípade 7 školských a predškolských stravovacích zariadení sa vykonanou kontrolou dokumentácie priamo na mieste zistilo, že skutočný pôvod dodaného hovädzieho mäsa v celkovom množstve 242 kilogramov bol na Slovensku.

Zdroj: TVN24

Pri kontrolách 12 zariadení spoločného stravovania (z toho v 3 prípadoch ide o školské a predškolské stravovacie zariadenia) sa nepodarilo z dodacích listov a iných relevantných dokumentov zistiť, z akého bitúnku poľské mäso pochádza. V danej veci momentálne prebiehajú šetrenia hygienikov v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy. Ide o hovädzie mäso v množstve 158 kilogramov, ktoré bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov. Zo strany konzumentov neboli po konzumácií hlásené nijaké zdravotné komplikácie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR vykonali v čase od 29. januára do 4. februára spolu 1308 kontrol (574 ZSS a 734 školské a predškolské stravovacie zariadenia). Najviac kontrol sa vykonalo v Košickom, Nitrianskom, Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Odborní pracovníci RÚVZ v SR aj naďalej pokračujú vo výkone plánovaných kontrol v zariadeniach spoločného stravovania.

Kontroly po celom Slovensku hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil už 29. januára 2019, kedy bolo zo strany Poľska deklarované, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.

Zdroj: TVN24

Mäso pochádzajúce z chorých zvierat je spoznateľné voľným okom

Bardejovská spoločnosť Mäsovýroba CIMBAĽÁK disponuje dokladmi, že mäso, ktoré v Poľsku nakúpila, malo pred dovozom na Slovensko všetky potvrdenia o nezávadnosti. Uvádza to vo svojom stanovisku zo 7. februára, ktoré nám zaslala do redakcie.

„Naša spoločnosť po dodávke mäsa taktiež vykonala všetky náležité kontroly – senzorickú, vizuálnu aj pachovú. Takisto sme nezistili akúkoľvek závadnosť. Okrem toho sme celkový objem 113,9 kilogramov dovezeného mäsa nespracovávali na výrobky, distribuovali sme ho ďalej tak, ako sme ho doviezli. Ak by mäso vykazovalo akékoľvek známky závadnosti, ani my, ani naši odberatelia by ho neprevzali,“ upozorňuje generálny riaditeľ spomínanej spoločnosti Pavol Sčensný, ktorý dodáva, že ak mäso pochádza z chorých zvierat, jeho závadnosť je spoznateľná voľným okom.

„V prípade zistenia, že nám bolo dodané mäso, ktoré nie je zo zdravotného hľadiska v poriadku, neuskladnili by sme ho a nepredávali by sme ho ďalej. Sme spoločnosť, ktorá na silne konkurenčnom trhu pôsobí 25 rokov. Obchodovanie s chorým mäsom považujeme za vysoko neetické a odsudzujeme ho,“ doplnil Juraj Cimbaľák, majiteľ dotknutej spoločnosti.