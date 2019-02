V sobotu sa rapídne oteplilo: Psychológ priblížil, že dobrú náladu to rozhodne nezaručuje

Teploty by počas soboty mohli stúpať až k +14 stupňov Celzia, predpovedal koncom týždňa portál imeteo. Podľa webu na súčasnú dobu ide o mimoriadne nezvyčajné teploty. "V porovnaní s dlhodobým normálom sú tieto teploty až o viac ako 10 °C vyššie," informovali.

Je to o slnku, tvrdí psychológ

Klinický psychológ Daniel Kotrč z ambulancie NEONYX v Žiline priblížil, že našu náladu ovplyvňuje viac slnko, než samotná zmena teploty. "Je to väčšinou o slnku. Ak nám chýbajú slnečné lúče a je zamračené, tak je to pre nás menej príjemné a trošičku viac depresívne," povedal. Ak teda podľa psychológa hovoríme o oteplení v zimnom období, naša nálada sa vyvíja od toho, či je počasie slnečné, alebo nie. Dobrú náladu nám teda nezaručia len stúpajúce hodnoty na teplomeroch.

Zdroj: gettyimages.com

"V kontexte to však nie je jednoduché popísať, lebo keď je v lete horúčava, tak sa zas tešíme, že sú oblaky. Čakáme na ne a aj na to, že spŕchne," poznamenal. "Ale je to skôr o tom slniečku, ako o teplote," dodal s tým, že to, aké očakávame počasie, je podľa neho subjektívne. Našu náladu z počasia navyše ovplyvňuje aj viacero iných faktorov.

Ako sobotnú teplotnú zmenu vnímajú Slováci? "Dnes je vonku veľmi príjemne, ak by nebolo zamračené, určite by to bolo lepšie. Mám však lepšiu náladu ako po iné dni," okomentoval Michal z Bratislavy. "Je mi jedno či mrzne alebo sú teploty nad nulou. Mám pocit, že moju náladu viac ovplyvňuje to, aký je vonku tlak," povedal Robo z Hnúšte.

Čo nás čaká cez víkend?

Portál SHMÚ predpovedá, že v sobotu bude oblačno až zamračené, ojedinele hmlisto. Na viacerých miestach zaprší alebo bude mrholiť. Slnečné počasie nás teda aj napriek zmene teploty nepoteší. Na hrebeňoch Tatier zasneží. Meteorológovia vydali aj výstrahy pred búrlivým vetrom až víchricou, ktorý bude úradovať práve na horách. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 10, na západe a v Žilinskom kraji miestami 10 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo troch stupňov.

V nedeľu teploty mierne klesnú. Cez deň by malo byť 8 až 13 stupňov, v horských dolinách a kotlinách ojedinele okolo 6 stupňov. Podľa predpovedí bude oblačno až zamračené. Miestami, predovšetkým v západnej polovici Slovenska očakávajte dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách meteorológovia predpovedajú sneženie.

V Hurbanove majú jar: Teplota stúpla z nuly na takmer 14 stupňov Celzia. Zdroj: Reprofoto/SHMÚ

