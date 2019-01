Štatistiky, ktoré potešia: Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla

Úrady práce evidovali na konci minulého roka 138 198 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s novembrom minulého roka ide o pokles o 1 329 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 23 717 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,19 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,99 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci decembra vlaňajška 169 802 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 2 069 osôb, v porovnaní s decembrom 2017 je to menej o 25 781 ľudí.