V obci Hejce spomínali na obete leteckého nešťastia: Zahynuli pri ňom desiatky Slovákov

"Bol som si dnes po trinásty raz uctiť pamiatku našich kolegov, ktorí tu tragicky zahynuli. Je to skutočne miesto historické, veľmi smutné. V histórii Slovenskej republiky je a zostane čiernym dňom. Je mi to veľmi ľúto a aj dnes chcem podporiť pozostalých. Sme neustále s nimi a nikdy na našich kolegov nezabudneme. Česť ich pamiatke," povedal po pietnej spomienke pri pamätníku na mieste tragédie Gajdoš.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

"Samozrejme, i velenie Ozbrojených síl (OS) SR a všetci príslušníci OS SR si pripomínajú pamiatku našich padlých hrdinov a takisto i starostlivosť o rodinných príslušníkov a ľudí, ktorí tu po nich ostali. Ja osobne mám s týmto miestom citový vzťah z toho dôvodu, že tu zahynulo veľa ľudí, s ktorými som mal možnosť slúžiť," doplnil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Magdaléna Baluchová, ktorej pri tragédii zahynul manžel, chodí na miesto nešťastia aj viackrát do roka. "Vždy na jeseň, keď by mal meniny a narodeniny, aj vtedy sem chodím. Človek si zvykne, spomína, a ide to takto ďalej z roka na rok, vždy sme tu, pripomenieme si to, aj keď dennodenne človek to má v pamäti, bez toho sa žiť nedá," povedala.

"Zahynul nám tu syn. Chodievame sem pravidelne, aj hore na kopec sa ideme v októbri prejsť. Spomenieme si a trocha sa uľaví na srdiečku. Je to ťažké, to sa nedá vymazať," doplnila Darina Fábryová. Na otázku, ako sa snaží rezort obrany predchádzať takýmto tragédiám, Gajdoš odpovedal, že modernizácia musí ísť ruka v ruke s dôsledným výcvikom, nalietaním potrebného množstva hodín a, samozrejme, starostlivosťou o profesionálnych vojakov z hľadiska materiálneho a sociálneho zabezpečenia. "Preto pripravujeme aj koncepciu štátnej služby profesionálnych vojakov a, samozrejme, patričného ohodnotenia každého profesionálneho vojaka," dodal Gajdoš.

Vojenský špeciál AN-24 so 43 ľuďmi na palube havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne, približne 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. O život vtedy prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany. Vojaci sa vracali z misie NATO v Kosove (KFOR). Na pamiatku tragickej udalosti stojí od roku 2007 v obci pamätník. Tvorí ho bronzová socha padajúcej postavy obkolesená do bronzu zaliatymi šesťmetrovými stromami, ktoré sa zlomili pri páde lietadla.

