Nový trend na Slovensku: Materskú dávku dostáva čoraz viac otcov

V roku 2013 Sociálna poisťovňa vyplatila otcom na materskej dávke vyše 602 tisíc eur, v roku 2017 to bolo 22,4 milióna eur a za uplynulý rok predbežne takmer 52 miliónov eur. "Vďaka prijatým opatreniam rastie aj priemerná výška dávky materské, pričom muži dostávajú dávku vyššiu než ženy. U mužov dosiahla v roku 2018 predbežne 840 eur a u žien 614 eur," uviedol hovorca poisťovne.

Počet zamietnutých žiadostí o materskú dávku pre otcov v minulom roku sa pohybuje na úrovni 2 %. "Išlo o prípady, keď žiadatelia nesplnili podmienky na priznanie a výplatu dávky," tvrdí Višváder. Sociálna poisťovňa podľa neho posudzuje každú žiadosť o materské individuálne tak, aby bol dodržaný zákon o sociálnom poistení a jeho základný účel, a to starostlivosť o dieťa otcom. "Dávka materské by mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce, aby sa mohol starať o dieťa," uviedol hovorca poisťovne.

Najčastejšou príčinou v prípadoch nepriznania dávky je to, že otec aj po prebraní dieťaťa do starostlivosti naďalej pracuje v nezmenených podmienkach (neupravený pracovný režim, rovnaký, prípadne ešte vyšší počet odpracovaných hodín). Poisťovňa sa podľa hovorcu v praxi stretla s viacerými snahami zo strany žiadateľov o dávku zákon obchádzať, preto musí každý prípad posudzovať individuálne a údaje uvedené v žiadosti si overiť aj u zamestnávateľa. "O dávku požiadal napríklad aj otec, ktorý išiel do ústavu na výkon trestu alebo informovali sa vojaci, ktorí odchádzali na misiu do zahraničia a teda je jasné, že o dieťa sa žiadnym spôsobom nemohli starať," dodal Višváder.