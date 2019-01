Horskí záchranári varujú pred lavínami: Nebezpečenstvo trvá vo Vysokých a Západných Tatrách

Hlavným lavínovým problémom na určitých svahoch ostáva vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Uložený je najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh rôznej tvrdosti, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Výskyt samovoľných lavín sa neočakáva.

Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.

V nedeľu bolo na horách prevažne zamračené, miestami v Tatrách slabo snežilo. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -13 do -6°C. Bolo bezvetrie, alebo fúkal len mierny vietor južných smerov s rýchlosťou do 5 m/s. Nový sneh nepripadol, len nad ránom slabo snežilo v oblasti Tatier. Počas posledného sneženia (nedeľa - streda) pripadlo 30 - 80 cm snehu, ktorý bol silným severozápadným vetrom prefúkaný do záveterných, hlavne južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa. Na záveterných svahoch sú naviate snehové vankúše a doskový sneh rôznej tvrdosti. Horské hrebene a rebrá sú často vyfúkané do tvrdého snehového podkladu. Na krajoch horských hrebeňov sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 - 250 cm. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry), najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.