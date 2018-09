FOTO Barbora si objednala pizzu, pri pohľade na účet nechápala: Takto krásne so mnou vybabrali!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Barbora ostala v pomykove, keď dorazila pizza, ktorú si objednala. Šlo totiž o jednu donášku, no zaplatila za dve. Takto svojsky vybabrala reštaurácia s novým zákonom, podľa ktorého si nemôže účtovať poplatok za obal na jedlo. V konečnom dôsledku na to doplatil opäť raz len zákazník.

Istá pizzeria v Liptovskom Mikuláši pekne vybabrala so svojimi zákazníkmi. Je totiž jedno, koľko jedál si objednajú, za každé im naúčtujú poplatok za donášku. Presne to sa stalo Barbore, keď si tam začiatkom septembra objednala dve pizze. Keď jej poslíček podal účet, ostala nepríjemne prekvapená. Dve pizze, tak zaplatíš za donášku dvakrát - takáto je očividne filozofia prevádzky. Hoci k zákazníčke doručili jedlo len raz, zaplatila dvojnásobok. Šlo síce len o päťdesiat centov, ale ide tu o povestný princíp. "Mali by sa hanbiť. Máš dve pizze, tak platíš dve donášky. Ako oklamať zákazníka, keď zákon zakáže účtovať obal," napísala nahnevane na facebookovú stránku Tabuľa hanby.

Dotyčná pizzeria zrejme nie je jediná, ktorá si takýmto spôsobom kompenzuje straty súvisiace so zákazom účtovania obalov. V súlade s kostolným poriadkom to ale asi nie je.