Poslanci v Liptovskom Mikuláši neschválili rozpočet: Mestu tak hrozí provizórium

„V prípade, že sa zastupiteľstvo nestretne na zasadnutí do konca roka a poslanci opätovne neschvália rozpočet, mesto sa od 1. januára 2019 dostáva do rozpočtového provizória. Pozastaví sa tým jeho ďalší rozvoj,“ informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. V úvode zasadnutia sa primátor vzdal možnosti viesť zastupiteľstvo. Dôvodom boli podľa neho návrhy na doplnenie programu, ktoré vyhodnotil ako nevýhodné pre obyvateľov mesta. Zo zdravotných dôvodov túto možnosť nevyužil ani viceprimátor Rudolf Urbanovič. Táto úloha napokon pripadla poverenej poslankyni Alžbete Smiešnej.

Na margo udalostí zo štvrtkového zasadnutia primátor uviedol, že sa stal len pozorovateľom. „Opraty do svojich rúk prevzal najpočetnejší poslanecký klub pod vedením Vincenta Kultana a spolu s ďalším dvoma nezaradeným poslancami nezahlasovali za finálnu verziu rozpočtu, v ktorom si pôvodne sami schválili vlastné návrhy. Chaoticky spôsobili, že nášmu rozvíjajúcemu sa mestu hrozí provizórium. Toto s ohľadom na všetkých Liptovskomikulášanov a naše mesto nemôžem dopustiť. Urobím všetko pre to, aby sa do konca roka ešte poslanci stretli a o rozpočte opätovne rokovali,“ povedal.

Poslanec Kultan v reakcii uviedol, že podľa poslaneckého klubu Nový Mikuláš je predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020 až 2021 podhodnotený v príjmovej a nadhodnotený vo výdavkovej časti. „Rozpočet by mal byť nástrojom na dynamický rozvoj mesta. Tento návrh rozpočtu však taký nie je. Navyše, pri schvaľovaní nebol dodržaný štandardný postup, keď predložený návrh rozpočtu nebol prerokovaný v mestskej rade ani odborných komisiách mestského zastupiteľstva," dodal predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu v mestskom parlamente.

Poslanecký klub Nový Mikuláš deklaroval vôľu schváliť rozpočet v čo možno najkratšom čase. Podľa Kultana však poslanci stoja aj pred zodpovednosťou, či zaťažiť mesto ďalšou plánovanou pôžičkou vo výške 2 milióny eur na opravu ciest. „Brať dvojmiliónové pôžičky niekoľko rokov po sebe je hazard s finančnou kondíciou mesta. Na druhej strane, súčasné vedenie mesta veľkoryso rozpúšťa do bežného rozpočtu takmer všetky svoje bežné príjmy. Mesto teda úspešne spotrebuje všetky vyššie príjmy z podielových daní, na výnose ktorých nemá žiadnu zásluhu," skonštatoval.

Liptovský Mikuláš mal budúci rok hospodáriť s rozpočtom 32 miliónov eur. Najviac peňazí malo ísť do školstva, rozvíjať sa mala aj sociálna oblasť. V rozpočtovom provizóriu môže v jednom mesiaci mesto financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.