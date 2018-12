Ďalší bratislavský sudca odchádza do dôchodku: Uzavretie káuz sa poriadne skomplikuje

Sudca pôsobil na tomto nižšom bratislavskom súde už od roku 1997. Do dôchodku odchádza, respektíve má ho naplánovaný od 1. februára budúceho roku. Odpovede sudcu Dutka na otázky sprostredkoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak. Na OS BA I zostane po jeho odchode vo výkone na trestnom úseku päť sudcov a jeden ďalší je v súčasnosti stále na stáži na odvolacom KS v Bratislave. To nie je priaznivá situácia na tomto súde, ktorá je už takmer porovnateľná s nedostatočným počtom, a to len dvoch zapisovateliek.

Zo štatistiky súdu k 30. novembru tohto roku mal Dutko nevybavených 111 vecí, týkajúcich sa 160 osôb. V minulosti pojednával či pojednáva a bol predsedom senátu aj v nasledovných mediálnych kauzách - útok na verejného činiteľa, kde je obžalovaný známy vydierač a výpalník Miroslav M., v bytovej a pozemkovej mafie, kde figuruje ako hlavný obžalovaný a údajný tajný policajný agent Jozef D. či drogový gang Tibora V. Sudca pojednával aj známy prípad platinových sít, kde je na samostatné konanie vylúčený bývalý vedúci úradník štátnych hmotných rezerv Ján K.

Vo všetkých prípadoch po odchode sudcu a pridelení rozsiahlych spisových materiálov novým sudcom a ich naštudovaní môžu obžalovaní nesúhlasiť s novým zložením senátu. Znamenalo by to, že rozsiahle dokazovanie v kauzách a bežných prípadoch by sa muselo vykonať odznovu. Teda právoplatné rozsudky odvolací KS v BA by mohol vyniesť za niekoľko rokov. V spomínanom prípade Miroslava M., ktorý si na základe dávnejšieho rozhodnutia súdu v českom Zlíne odpykáva na Slovensku desaťročný trest odňatia slobody za vydieranie podnikateľov, aktuálne OS BA I čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne v inej trestnej veci. Miroslav M. je na súde v Trenčíne vylúčený na samostatné konanie. On a jeho komplici figurujú v desiatkach trestných vecí.

V prípade Jozefa Draga a spol. bola vec na základe vyžiadania z OS BA I zaslaná na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS). V tejto kauze figuruje 14 osôb obžalovaných z podvodov v rokoch 2004 až 2007. Jedna z obžalovaných medzičasom zomrela. Nehnuteľnosti v miliónových hodnotách mali prevádzať nastrčené osoby – herci za niekoľko tisíc korún. Organizátori ich mali vybaviť falošnými dokladmi totožnosti. V kauze sa roky nepojednávalo z rozličných dôvodov. Sudca Dutko "zdedil" vec po sudcovi Pavlovi Dekánkovi, ktorý v tomto dlhšie nekonal a ktorý sa už dávnejšie vzdal funkcie sudcu.

V ďalšom prípade údajnej drogovej skupiny Tibora V. OS BA I už raz rozhodol. KS v Bratislave prípad vrátil prvostupňovému súdu a vec je pripravená na nové konanie. Sprostredkoval ďalej odpovede sudcu Dutka hovorca Adamčiak. Vo veci Tibora V. a spoluobžalovaných predtým konal spomínaný exsudca Dekánek. Napokon v prípade obžalovaného Jána K. v kauze platinových sitiek aktuálne prebieha znalecké dokazovanie. Ján K. bol z prípadu vylúčený na samostatné konanie na rozdiel od ďalších dvoch spoluobžalovaných. OS BA I, kde bol predsedom senátu Dutko v januári tohto roku, v prípade odsúdil znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov.

Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere jedného roka. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil. Tento verdikt nie je právoplatný a KS v Bratislave ešte nevytýčil termín verejného zasadnutia, kde by mal riešiť odvolania. Môže teda nastať situácia, že vec sa vráti prvostupňovému súdu a bude sa musieť nanovo v nej rozhodovať pravdepodobne iný sudca ako Dutko. Pred sudcom Dutkom odišiel koncom roka 2016 do dôchodku dlhoročný sudca Ján Jamrich. Aj jeho odchod skomplikoval skoré uzavretie viacerých prípadov či známych káuz. Napríklad skoré právoplatne ukončenie v dlhoročnej kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, ktorá sa odohrala v roku 2004, sa nedá očakávať. V kauze bol zákonným sudcom práve Jamrich.

V prípade nie je na OS BA I zatiaľ vytýčený žiaden termín, nakoľko časť predmetného trestného spisu bola zapožičaná Ústavnému súdu SR z dôvodu podania ústavnej sťažnosti. Podľa informácií z justičných zdrojov ústavnú sťažnosť podali hneď dvaja obžalovaní, a to na doživotný trest odňatia slobody právoplatne odsúdený známy zemplínsky bos Branislav Adamčo a jeho spoluobžalovaný Jozef B.

Novým zákonným sudcom je v tejto veci sudca OS BA I Roland Kemény. Senát pod vedením Jamricha vypočul za roky pojednávaní desiatky svedkov a ešte ďalších mal vypočuť. Nie je zatiaľ známe, či dokazovanie sa teda bude musieť vykonať nanovo. To by skomplikovalo skoré vyriešenie kauzy na súde prvého stupňa a trvalo by to ďalšie roky. Avšak aj po prípadnom verdikte OS BA I je isté, že jedna z procesných strán (prokurátor, štyria obžalovaní) sa voči rozsudku odvolajú. Vecou by sa potom zaoberal odvolací KS v Bratislave.