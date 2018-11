FOTO Slovák si objednal v čínskej reštaurácii šalát: To, čo dostal, treba jednoducho vidieť

MARTIN - Nie vždy dostaneme v reštaurácii to, čo si objednáme. Tak napríklad v istom martinskom podniku si zákazníčka objednala šalát, no z toho, čo potom dostala na tanieri, ju fakticky prešla akákoľvek chuť. Stačí jediný pohľad na fotku a budete ju určite chápať.

Jedlo, ktoré si objednáte v reštaurácii, by malo dobre chutiť aj vyzerať. To, čo naservírovali zákazníčke v čínskej reštaurácii v Martine, však očividne nespĺňalo ani jednu podmienku. Žena chcela šalát, no namiesto toho dostala doslova bordel na tanieri. Mali v ňom byť tri druhy mäsa, čo podľa kuchára znamená párok a kuracina. Čerešničkou na torte bol kečup, ktorým porciu obliali. "Reštaurácia pri pošte v Martine. Šalát - tri druhy mäsa (1 mm pokrájaný párok, kuracie mäso, tretie mäso nikde a s kečupom). Nikdy viac!" posťažoval sa užívateľ vo facebookovej skupine Tabuľa hanby.

Zdroj: Facebook/TABUĽA HANBY

Jeden z užívateľov vtipne podotkol, že možno v párku boli dva druhy mäsa, a tak dokopy s tým kuracím sú tri. Faktom ale ostáva, že takto šalát rozhodne vyzerať nemá a je vhodný akurát tak na reklamáciu.