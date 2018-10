Košice zelenejú a môžu byť ešte zelenšie

„Košice sa musia stať pre svojich obyvateľov mestom na celý život. Možné to bude len vtedy, ak sa dotiahnu do konca rozvíjajúce sa aktivity v oblasti budovania kvalitnej a ekologickej infraštruktúry,“ vysvetľuje Pokorný základný dôvod, prečo „zelení“ v blížiacich sa voľbách podporujú kandidatúru súčasného viceprimátora Martina Petruška.

Rozmeniť základný dôvod rozhodnutia na drobné nie je podľa krajského predsedu SZS ťažké. „Vezmime si len toľko kritizovanú modernizáciu električkových tratí. Priniesla veľa pozitívneho aj z ekologického pohľadu. Hlučnosť električiek sa podstatne znížila, na nových tratiach vyrástli aj zelené plochy, ktoré zadržiavajú vodu v území,“ hovorí Pokorný. A pridáva aj ďalšie zaujímavé fakty o 250 miliónoch EUR preinvestovaných do verejnej dopravy v Košiciach v posledných šiestich rokoch. „Bola to najväčšia investícia v meste v posledných 30 rokoch. Okrem zmodernizovaných tratí získalo mesto 46 nových modernejších električiek a 23 ekologicky najčistejších elektrobusov. Určite to nie je málo, ale stále je priestor na pokračovanie. Menej hlučné električky by si určite priali aj obyvatelia Sídliska nad Jazerom, kde trate čakajú na rekonštrukciu, a ďalšie tiché, a poviem to ľudovo nesmradľavé autobusy, chcú určite všetci obyvatelia Košíc. To sú výzvy, ktoré sa môžu naplniť, ak Košice budú v podpore verejnej dopravy a v jej ekologizácii pokračovať v rovnakom duchu a rovnako úspešne aj v nasledujúcich rokoch,“ vysvetľuje Pokorný.

Ďalším príkladom stále zelenších Košíc je podľa neho už spustený projekt revitalizácie medziblokových priestorov na košických sídliskách. V súčasnosti sú rozbehnuté štyri veľké projekty na sídliskách Kuzmányho, Nad Jazerom, Železníkoch a Dargovských hrdinov, na ktoré mesto získalo z eurofondov nenávratný príspevok vyše 320 tisíc eur a ich hlavné časti by mali byť ukončené v prvých mesiacoch budúceho roka. „Každý z týchto projektov počíta s výsadbou desiatok nových stromov a krovín, úpravou terajších zelených priestranstiev a s osadením nových odpadkových košov či prvkov detských ihrísk, ale napríklad aj fitness prvkov či športovísk. Práve takáto revitalizácia pomáha urobiť zo sídlisk atraktívne miesto na bývanie a tým aj z Košíc mesto na celý život,“ myslí si Pokorný.

Podľa „zelených“ sa Košice výrazným spôsobom posúvajú dopredu aj v oblasti nakladania s odpadmi a mesto je aj vďaka aktivitám z posledných rokov pripravené na očakávané európske zmeny v tejto oblasti. „KOSIT ako dlhodobý zmluvný partner mesta kladie veľký dôraz na environmentálnu výchovu v otázke triedenia komunálneho odpadu. Mesto prevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie takzvaného zeleného odpadu, v prevádzke je 5 zberných dvorov, špecializované spoločnosti prevádzkujú zber elektroodpadu a najnovšou aktivitou je poskytovanie kompostovacích zásobníkov pre domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe. V Košiciach dosahujeme mieru triedenia odpadu 22,5 percenta, takže môžeme úplne pokojne povedať, mesto nakladá s odpadmi na európskej úrovni, čoho dôkazom je aj prijatie zmluvného partnera mesta v zbere, triedení a spracovaní odpadu do prestížneho Združenia európskych spaľovní CEWEP. Toto združenie sa zúčastňuje na tvorbe európskej legislatívy, týkajúcej sa energetického zhodnocovania odpadov a spaľovní. V Košiciach tak možnosť sa v predstihu pripravovať na legislatívne zmeny a technologické novinky,“ dodáva košický krajský predseda Strany zelených na Slovensku Jozef Pokorný.

„Veľmi si vážim, že obrovský pokrok v environmente mesta Košice na realizovaných projektoch si všimla práve Strana zelených Slovenska a našli sme spoločný prienik v budúcich témach, ktoré sú mi ľudsky aj pracovne veľmi blízke. Toto je signál trvalej udržateľnosti, ktorú si v Košiciach pri všetkých projektoch kladieme za cieľ a v tomto chceme pokračovať, meniť Košice ďalej podľa najnovších trendov. Z Košíc už takto dnes robíme mesto na celý život pre všetky generácie Košičanov aj v tejto oblasti a ja budem veľmi rád, keď nám v spoločnom úsilí pomôže aj takto dlhoročne etablovaná strana zložená z odborníkov a aktivistov,“ zdôraznil Martin PETRUŠKO, kandidát na primátora mesta Košice v súvislosti s podporou jeho kandidatúry.