TOP 10 Kam do mesta v Košiciach a okolí s deťmi?

ZOO na celý deň

Jednoznačne najvyhľadávanejšou destináciou pre rodiny s deťmi je počas sezóny ZOO Košice v mestskej časti Kavečany. Veľmi vhodne umiestnená do prekrásneho prírodného prostredia s dostatočne veľkými výbehmi pre zvieratká a množstvom zaujímavých atrakcií pre deti ponúka rodinkám stráviť v nej zaujímavo a príjemne aj celý deň. Zvlášť, keď sa v bezprostrednej blízkosti zoologickej záhrady nachádza ako vítané spestrenie aj atraktívna bobová dráha so vzrušujúcimi zákrutami.

Zdroj: archív MP

Košice vám budú ležať pri nohách

Po ceste z košickej ZOO do mesta natrafíte na odbočku k Vyhliadkovej veži na vrchole kopca Hradová a ku Košickému hradu, ktorý sa rozkladá na priestranstve pri nej. Pohľad na Košice a široké okolie z takmer 22 metrov vysokej veže s troma vyhliadkovými terasami je naozaj čarovný. Pri pohľade dole z tej výšky na mesto máte pocit, že vám metropola východného Slovenska s 240 000 obyvateľmi doslova leží pri nohách. Hradný areál so zrúcaninami Košického hradu bol v rokoch 2012 a 2013 výrazne zakonzervovaný a zrevitalizovaný ako súčasť projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Keď sa v ňom pohybujete a predstavujete si, čo sa na týchto miestach dialo, akoby ste sa stali na okamih súčasťou dávnej histórie.

Zdroj: archív MP

Mestský park s divadlom vody, hudby a svetla

Naopak, úžasnú súčasnosť, pestrú, plnú života a radosti nájdu rodičia a deti v revitalizovanom Mestskom parku s dvoma detskými ihriskami. To druhé pre tých najmenších sme pre vás vybudovali iba nedávno. V areáli parku s nádhernými velikánmi starých stromov sa nachádza aj jazierko s fontánou, ktorá vystrekuje vodu synchronizovane s tónmi krásnej hudby, takže ľudia si môžu na tomto mieste pripadať ako v prírodnej koncertnej sieni s nádhernými kulisami. Keď sa zotmie a do hry vody a hudby sa pridá rôznofarebné svetlo, dojem z tohto divadla je naozaj fascinujúci.

Zdroj: archív MP

Anička ako oáza oddychu

Súčasťou nášho mesta je aj čarovný areál mestskej rekreácie a oddychu Anička s detským ihriskom, minigolfom, kynologickým centrom, športovým a vodáckym areálom, prameňom Gajdovka a promenádnymi chodníkmi, skrátka skutočná oáza aktívneho oddychu pod obrovským zeleným závojom mohutných stromov, ktoré v horúcich dňoch vytvárajú pre všetkých príjemný a vyhľadávaný chládok.

Zdroj: archív MP

Detská železnička stále láka a Alpínka prekvapuje

Zaslúžene veľkým lákadlom je Čermeľské údolie s Detskou železničkou, jednou z najznámejších a najvyhľadávanejších atrakcií v našom meste a s Alpínkou, ktorá neustále prekvapuje ďalšími novinkami a lákadlami, len aby ponúkla návštevníkom čo najviac možností na príjemné strávenie času. A lákadlá pre deti samozrejme hrajú prím, takže vrelo odporúčam. Som si istý, že po návšteve Alpínky budú odchádzať spokojní všetci – detičky, rodičia aj starí rodičia.

Zdroj: archív MP

Výkladná skriňa mesta – Hlavná ulica

Hlavná ulica je výkladnou skriňou nášho mesta s jedinečnou, neopakovateľnou atmosférou a príťažlivou meštianskou architektúrou, Dómom sv. Alžbety, Štátnym divadlom a Kaplnkou sv. Michala v najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácii na Slovensku, ktorá vo veselo stvárnenom Cassovia Expresse prináša dospelým aj ich ratolestiam originálny a pohyblivý pohľad na zaslúžene najnavštevovanejšiu časť nášho mesta.

Labute a kačičky deti zabavia

O Mestskom parku pri železničnej stanici už bola reč, ale rovnakú pozornosť rodiniek s malými deťmi si zaslúži aj Park Barca s jazierkom, v ktorom plávajú ryby a sú v ňom vysadené lekná, spestrujúce jeho hladinu. Nechýba ani fontána a napájadlo pre vtáky, takže deti môžu obdivovať v parku napríklad aj pestrofarebné rôzne druhy kačíc a dôstojne sa tváriace labute veľké. Kŕmenie týchto operencov je pre detičky vždy veľkou zábavou.

Zdroj: archív MP

Exotické exponáty v Botanickej záhrade

Exotické motýle a rastliny z celého sveta bývajú k videniu v Botanickej záhrade v Košiciach, ktorá v priebehu roka organizuje veľké množstvo zaujímavých výstav bonsajov, kaktusov alebo orchideí a atraktívnych podujatí, stačí len sledovať zverejnený program a vytypovať si, čo by deti mohlo zaujať najviac. A nielen malých, ale aj veľkých, pretože sám som videl, ako dokážu ohúriť niektoré prezentované exponáty ľudí bez rozdielu veku.

Zdroj: archív MP

Pastva pre oči v múzeách

Múzeá sú takisto miestami v Košiciach, ktoré sa oddá navštíviť, pretože majú čo ponúknuť. Košický zlatý poklad vo Východoslovenskom múzeu vyráža dych svojou unikátnosťou. Je to najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, objavený ešte v roku 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Pastvu pre oči najmä pre malých chlapcov a veľkých chlapov ukrýva v sebe Múzeum letectva Košice. Nájdete tam repliky historických lietadiel, galéria prezidentských lietadiel, meracie a navigačné prístroje, letecká výstroj, ukážky leteckých modelov a makiet. Poviem vám, fantázia!

Zdroj: archív MP

Krásna príroda a atraktívne prvky v košickom lesoparku

Fantastické bývajú aj prechádzky lesmi v bezprostrednom okolí Košíc - na Jahodnej, Bankove, Furči a Ťahanovciach. Mestskí lesníci tam revitalizovali časti lesoparku, takže nielen príroda, ale aj množstvo prvkov vrátane altánkov, ohnísk, náučných tabúľ a rôznych detských preliezačiek zatraktívňujú prírodné scenérie s prekrásnymi výhľadmi, s miestami, na ktoré sa človek po príjemne strávených chvíľach rád a znova vracia. A ak k tomu pripočítame viac ako 150 kilometrov cyklotrás v košických mestských lesoch, ku ktorým pripravujeme vhodné pripojenie na mestské cyklotrasy, tak je to ďalšia skvelá možnosť, ako tráviť s deťmi voľný čas a urobiť aj mnoho pre svoje zdravie.

Zdroj: archív MP

V novembrových komunálnych voľbách kandidujem z pozície zastupujúceho primátora, pretože chcem pokračovať v začatej práci. Motivuje ma zachovanie kontinuity vo veľkých rozvojových projektoch, ktoré sa podarilo v Košiciach úspešne rozbehnúť. Spomeniem iba jeden príklad za všetky. Do modernizácie mestskej hromadnej dopravy sme v rokoch 2012 – 2018 investovali až 250 miliónov eur. Vďaka tomu máme v Košiciach 46 nových električiek, takmer 11 kilometrov vynovených, aj zelených električkových tratí a ako prví na Slovensku máme v Košiciach 23 nových elektrobusov.

Chcem pokračovať v prístupe, založenom na slušnosti, otvorenosti a dialógu, aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Takýto prístup v komunikácii preferujem od začiatku svojho pôsobenia na pozícii zastupujúceho primátora Košíc. Naďalej som pripravený pozorne počúvať, aké sú požiadavky, pripomienky a očakávania Košičanov. Týka sa to obyvateľov mesta, občianskych aktivistov aj politických oponentov. Myslím, že práve schopnosť počúvať jeden druhého z nášho mesta vymizla. Košice pritom boli známe ako mesto tolerancie, spolupatričnosti a lokálpatriotizmu. Rád by som to zmenil a išiel na pozícii prvého muža mesta osobným príkladom. Príkladom toho, že sa všetci môžeme navzájom počúvať a rozprávať sa vždy slušne a úctivo.

Myslím, že naším spoločným cieľom je, aby boli Košice naďalej mestom, ktoré naplno a spokojne žije. Som presvedčený o tom, že Košice majú jedinečnú príležitosť stať sa mestom na celý život. Pre všetkých. Malých aj veľkých. Pre deti aj skôr narodených. Chcem urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby sa mi v prípade úspechu vo voľbách podarilo túto víziu naplniť. A Vás všetkých chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste mi v tomto úsilí pomohli. Vopred Vám ďakujem a prajem všetko najlepšie.