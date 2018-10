Hospodárenie v lesoch musí byť transparentnejšie, tvrdia analytici

Vysoké Tatry

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

BRATISLAVA - Hospodárenie v slovenských lesoch by malo byť transparentnejšie a verejnosť by mala byť o vykonávaných činnostiach informovaná. Povolenia na ťažbu dreva ako aj nakladanie s vyťaženým drevom by mali byť verejne dostupné na internete, zvýšiť by sa mali pokuty za nelegálnu ťažbu. Konštatoval to Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri ministerstve životného prostredia.