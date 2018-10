Finančná podpora Slovákov žijúcich v zahraničí je podľa Pavla Hlásnika nedostatočná

Hlásnik je učiteľom v škole s vyučovacím jazykom slovenským v rumunskom Nadlaku. Slováci tam žijú viac ako 200 rokov. Z osemtisícového mestečka sa k Slovákom hlási približne polovica obyvateľov. Každoročne v Nadlaku organizujú súťažnú prehliadku folklórnych spevákov Cez Nadlak je... Tento rok išlo o jubilejný 20. ročník, na ktorom sa zúčastnili slovenskí interpreti žijúci v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku. „Prehliadka našla svoje opodstatnenie. Od šiesteho ročníka je medzinárodná,“ uviedol Hlásnik s tým, že na ostatnom ročníku sa stretli už tri spevácke generácie. Podľa neho práve kultúra je jednou z dôležitých oblastí pre zachovanie slovenskej identity v zahraničí. „Keď nebudú fungovať slovenské školy, kultúra a cirkev, národné povedomie sa bude vytrácať,“ dodal Hlásnik.

Súčasná podpora zahraničných Slovákov podľa predsedu parlamentného výboru pre školstvo Ľubomíra Petráka zodpovedá finančným možnostiam SR. „Existujú aj v našom okolí štáty, ktoré venujú podpore krajanov väčšiu pozornosť ako Slovensko. Z tohto pohľadu zahraniční Slováci očakávajú väčšiu podporu do vzdelávania, pomoc pri rekonštrukcii škôl, podporu detí vo forme štartovacích balíčkov, ktoré by im pomohli pri zápise do škôl s vyučovacím jazykom slovenským, či nákup učebníc,“ povedal Petrák.

Slovensko medzi krajanov vysiela na niekoľkoročné stáže učiteľov. Podľa Petráka je to však otázna forma podpory. „Miesto toho by sme mohli poskytovať príspevok k platu tým zahraničným Slovákom, ktorí študovali v SR a rozhodnú sa vrátiť domov. Takto by sme podporili ich návrat do svojej komunity, aby sa podieľali na vzdelanostnom raste komunity. K tomu stačí niekoľkostoeurový príplatok k platu,“ dodal Petrák s tým, že možno by aj cirkvi mohli zvážiť zvýšenú mieru podpory týchto komunít. „A to od pastorácie, cez charitu až po vzdelávanie,“ uviedol.