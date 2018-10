Správa, ktorá bije na poplach: Počet samovrážd a pokusov detí a mladistvých na Slovensku rastie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Počet samovrážd a samovražedných pokusov detí a mladistvých rastie. Uviedol to dnes generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš na tlačovej besede NCZI a Ligy za duševné zdravie. V roku 2017 spáchali samovraždu tri deti do 14 rokov, pričom išlo o dievčatá, a 14 mladistvých od 15 do 19 rokov, z nich trinásti chlapci.