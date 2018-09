Slovenka mala neuveriteľné šťastie: Vyhrala zelenú kartu do USA, ale niečo jej strašne chýba

Priznáva, že za domovinou sa jej veľmi cnie. "Teraz tu bola na tri týždne moja mama s mojimi synovcami, a to je veľmi ťažké obdobie. Nielen kilá navyše, ale aj smútok, lebo ťahá nás to veľmi domov," skonštatovala. Silvia je zo Spišskej Belej a v USA jej okrem rodiny chýba aj príroda a Tatry. "Tu sa človek nepohne bez auta ani do obchodu, lebo všetko je tu ďaleko. Doma to bolo iné, človek príde z práce, ide ku kamarátke na kávu, tu ani nevie, kto býva vedľa v dome," opísala.

Po tom, čo odišla do USA, sa jej narodila dcéra Sofia, je preto veľmi rada, že má v Chicagu možnosť učiť sa slovenčinu na víkendovej škole Slovak Academy of Chicago a navštevovať slovenské podujatia. "Je to kúsok domova. Dúfam, že sa raz vrátime s malou domov, takže slovenská škola rozhodne, aby potom lepšie zapadla do kolektívu," doplnila. S manželom sa doma rozprávajú po slovensky, dcéra preto podľa jej slov ovláda slovenčinu perfektne. Hovorí aj po poľsky, keďže navštevuje poľskú škôlku a v súčasnosti sa učí po anglicky. Na Slovensku bola už dvakrát a babku by rada navštívila opäť.

Slovenke žijúcej v Chicagu chýba aj pravá slovenská bryndza. V USA sa dá kúpiť bryndza z Poľska, ako však hovorí, nedá sa so slovenskou porovnať. Keď jej preto príde návšteva z domoviny, v batožine pricestuje aj zásoba bryndze. "Teraz mi mama pirohy do mrazničky namrazila," zhrnula s úsmevom. Slovenská gastronómia v jej rodine nechýba ani na Vianoce, kedy podávajú hríbovú kapustnicu, zemiakový šalát a ryby.