Súdy a orgány činné v trestnom konaní sa už nebudú musieť zaoberať anonymnými podaniami

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu dnes podporili zrušenie doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania. Snemovňa dnes posunula do druhého čítania koaličný návrh novely Trestného poriadku.

Účelom tejto novely od poslancov za Smer-SD, SNS a Most-Híd je posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach. „Zrušenie doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispeje na jednej strane k zefektívneniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov a na strane druhej k ochrane práv a zákonom chránených záujmov dotknutých osôb pred šikanóznymi anonymnými podaniami. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení,“ uviedli v predkladacej správe.

Ak je v súčasnosti podané anonymné trestné oznámenie a orgán činný v trestnom konaní zistí, že je potrebné ho doplniť, nemôže postupovať‘ zákonom ustanoveným spôsobom, t. j. oznamovateľa nemôže predvolať na doplnenie alebo spresnenie trestného oznámenia, nemôže si od neho vyžiadať potrebné písomné podklady, ani ho v zákonom stanovenej lehote informovať, akým spôsobom bola vec ukončená. Prijatím navrhovanej právnej úpravy sa podľa koaličných poslancov eliminuje zbytočná zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.

Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) tento návrh považuje za spôsob, ako chrániť korupciu. „Keď som si prečítal tento návrh a chcel som sa k nemu vyjadriť, tak najvýstižnejší názov mi napadol ako ‚zákon na ochranu korupcie‘. Návrh môže sťažiť boj s korupciou,“ uviedol a pýtal sa, prečo s takýmto návrhom prichádzajú práve teraz. „Anonymné podanie bude môcť orgán činný v trestnom konaní dať nabok a nebude povinný ho vybaviť. Nebude podstatný obsah podania, bude stačiť, ak bude anonymné alebo ak budú údaje o dodávateľovi neúplné. To bude dôvod na to, aby ho orgány dali nabok,“ povedal Dostál.

Podľa Dostála je podstatný problém v politických tlakoch na políciu, prokuratúru a nie, že by museli prejednávať veľa anonymných trestných oznámení. „Ak ide o neopodstatnené podanie, tak nemusí polícia ani dnes začať trestné stíhanie,“ uviedol. Je presvedčený o tom, že ak z oznámenia nevyplýva trestný čin, ani dnes sa ním nemusia orgány činné v trestnom konaní zaoberať. Zároveň Dostál uviedol, že generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti, úrad vlády vyzývajú občanov, aby korupciu oznamovali, lebo chcú mať informácie, že dochádza ku korupčnej trestnej činnosti. „A vy návrhom zákona hovoríte, že to môžu orgány hádzať do koša,“ dodal Dostál.