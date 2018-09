O kreslo starostu Devínskej Novej Vsi chcú zabojovať piati kandidáti

BRATISLAVA - Na starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi podali kandidatúru piati uchádzači. Uviedla to zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre tohtoročné komunálne voľby Mária Novysedláková. Ide však zatiaľ o neoficiálny počet, oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní.

"Včera (pondelok 17.9.) prijala miestna volebná komisia na jej prvom zasadnutí uznesenie, že sa zverejnia počty kandidátov, ktorí si podali kandidátnu listinu," poznamenala Novysedláková. Tie sa však po registrovaní uchádzačov môžu i nemusia líšiť. Platí to aj v prípade kandidátov na poslancov. O mandát v miestnom zastupiteľstve prejavilo podaním kandidačnej listiny záujem 44 uchádzačov. Oficiálni kandidáti na post starostu o poslancov by mali byť známi a zverejnení do 16. októbra.

Po tohtoročných novembrových voľbách by malo dôjsť na poste šéfa miestnej samosprávy k výmene. Súčasný starosta Milan Jambor totiž obhajovať svoju funkciu neplánuje. O starostovské devínskonovoveské kreslo sa uchádza napríklad Dárius Krajčír z miestneho úradu, do volieb ide ako kandidát s podporou koalície SaS, Sme rodina a Nova. Záujem kandidovať má aj súčasný miestny poslanec Rastislav Tešovič, kandiduje ako nezávislý. Kandidatúru potvrdil aj bratislavský mestský poslanec Peter Hanulík. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý.