Musíme ukázať, že pravidlá slušného správania platia pre všetkých, vyhlásil vo Svidníku Pellegrini

SVIDNÍK - Musíme hovoriť o dodržiavaní poriadku, slušného správania sa a zákonov. Je jedno, či v rómskej osade alebo aj v našich obciach. Po utorkovom rokovaní vlády vo Svidníku to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Kabinet sa počas rokovania opätovne zaoberal monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

"Veľmi ma teší vystúpenie pána primátora z Giraltoviec, ktorý ukázal, že jeho 1000-členná komunita naozaj vie fungovať celkom dobre. Podarilo sa mu ich presvedčiť, aby začali lepšie pracovať. Pomáhajú stavať svoje nové bývania, za ktoré potom platia prenájom a v nich slušne žijú. Ukazuje sa, že s tou komunitou sa dá pracovať," uviedol Pellegrini.

Podľa jeho slov vynaložené prostriedky padli na úrodnú pôdu, pretože mnohí Rómovia, ktorí boli zamestnávaní cez aktivačné práce, už pracujú v súkromných firmách.

"My sme tú správu otvorili dnes aj kvôli tomu, že sme si dali úlohy ako vláda. Musíme sa s pánom ministrom práce (Jánom Richterom, Smer-SD - pozn. TASR) pozrieť, či sociálny systém nie je príliš prísny, a hneď, keď sa niekto rozhodne, že ide pracovať, okamžite mu 'obstrihá' všetky iné príspevky. Chceme sa preto rozprávať o tom, či neponechať súbeh," vysvetlil Pellegrini.

"Zároveň musíme hovoriť o dodržiavaní poriadku, slušného správania sa a zákonov. To je jedno, či v rómskej osade alebo aj v našich obciach. Ministerka vnútra (Denisa Saková, Smer-SD ) bude musieť prísť s návrhmi, ako zabezpečovať poriadok, a to nielen vo vzťahu, keď obyvatelia osád nejakým spôsobom znepríjemňujú život obyvateľstvu na druhom konci obce. Aj vnútri osád sú samotní Rómovia terčom násilných bitiek alebo nejakého úžerníctva, vydierania a tak ďalej," povedal Pellegrini.

Veľkou témou, o ktorej je podľa neho potrebné hovoriť, je tiež neporiadok v osadách. "Žiadam členov vlády, aby prišli s návrhom, ako vynútiť aspoň upratovanie v obciach. Nie je možné, aby pri vstupe do Slovenského raja museli turisti prechádzať cez haldu plastových fliaš a rôznych iných vecí," zdôraznil premiér s tým, že vláda nájde spôsob, aby zaplatila technické prostriedky na upratovanie.

"Bude to jedno z tých ďalších opatrení, kde musíme ukázať, že jednoducho pravidlá slušného správania a dodržiavanie zákonov platia pre všetkých," doplnil Pellegrini.

Podľa neho to pôjde pri kombinácii pozitívnych opatrení. "To znamená vytvárať dostatočné množstvo miest v materských školách, lebo ukazuje sa, že ak detičky aj z rómskych osád chodia do škôlok od tretieho roku života, tak podstatne lepšie sa implementujú potom už do základnej školskej dochádzky a dosahujú lepšie výsledky. Ďalej zvyšovanie kapacít škôl, aby neboli nútení chodiť na dvojzmennú prevádzku," skonštatoval premiér a doplnil, že motiváciou bude tiež nepozastavenie poberania rôznych typov prídavkov, ak začne niekto pracovať, ako aj vytvorenie vhodného prostredia pre zamestnávanie Rómov vo firmách.