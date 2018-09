Čaká nás tropický september! V TIETO dni môžu padnúť tridsiatky, krásne počasie bude aj cez víkend

BRATISLAVA - Slovensko čaká tropický september! Meteorológovia očakávajú, že denné teploty sa vyšplhajú až k rekordným tridsiatkam. Avizované horúce dni by sme mali pocítiť najmä v druhej polovici nasledujúceho týždňa. Veľmi teplo bude aj počas tohto víkendu. Ojedinelé prehánky by sa mali vyskytnúť len na severe územia.

Meteorológovia neočakávajú, že v druhý septembrový víkend príde ochladenie. Nad naše územie dorazí rozpadávajúci sa studený front, ktorý zapríčiní zrážky najmä na severe Slovenska. Tých ale nebude veľa a južná polovica Slovenska sa podľa slov odborníkov zrážok nedočká.

V prvej polovici nasledujúceho by malo byť cez deň do 28 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie by malo byť len na severe Slovenska.

Najteplejšie počasie by sme mali pocítiť v druhej polovici nasledujúceho týždňa. Meteorológovia očakávajú, že bude až do 30 stupňov Celzia. Avizované slnečné dni by sa mali zaobísť bez zrážok.

Sobota

Víkend začne malou, miestami, najmä na severe, zväčšenou oblačnosťou. Na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. V noci a ráno sa v nižších polohách môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v dolinách a kotlinách okolo 9 stupňov. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 kilometrov za hodinu), v Banskobystrickom kraji sa očakáva len slabý vietor.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Nedeľa

V nedeľu by mala byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele hrozia aj prehánky. V noci a ráno v nižších polohách sa ojedinele môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne severný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu), na strednom Slovensku bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor.