Hrozivé FOTO z dediny pri Košiciach: Blesk zasiahol dom počas modlitby, Terézia je zúfalá

KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM - Smrti unikla len o vlások. Terézia (75), ktorá z duše nenávidí búrky, sa v nedeľu večer modlila, aby spúšť na oblohe konečne prestala. Zrazu začula obrovský buchot. Blesk, ktorý udrel do komína jej domu, síce stavbu nepoškodil navonok, no vo vnútri spôsobil hotovú katastrofu. Meteorológ varuje, že do budúcna by sme si na podobné javy mali zvykať a pripraviť sa. Na dome Terézie totiž chýbal hromozvod.

Terézia má odmalička strach z búrok. "Pochádzam z kraja od Popradu, kde boli búrky a stále horelo. Ale vtedy sa hromozvody nerobili, na kostole bol a ten priťahoval búrku, nič viac," priblížila. Na rodinnom dome v Kostoľanoch nad Hornádom, kam sa presťahovala, taktiež chýbal bleskozvod. "Dom sme kúpili pred 16 rokmi a hromozvod tu nebol, tak sme ho zatiaľ nedali," vysvetlila. Silnej nedeľnej búrke však padol za obeť práve jej domov. Dôchodkyňa si myslela, že blýskavica je už na ústupe a modlila sa. Mala však šťastie, že nebola na poschodí. Silný úder blesku totiž zdemoloval niekoľko izieb."Udrelo rovno do komína. Všetko zdemolovalo, ešte aj rúru vytrhlo z komína. Chvalabohu, že nezhorela strecha," okomnetovala smutne Terézia, ktorej ani na druhý deň nefungovala ani teplá voda.

Zdroj: Miro Vacula

Nebolo vidieť ani na krok

Terézia býva vo veľkom rodinnom dome sama. Deti pôsobia v iných mestách, manžel jej zomrel."Keď to buchlo, bola som si stopercentne istá, že to bolo do môjho domu. Vzala som baterku a utekala na poschodie. A tam som nevedela, či je to dym či prach. Lebo nebolo vidieť ani steny. Rýchlo som otvárala dvere, nevedela som, čo to je. Až potom som zistila, že to je prach," opísala chvíle strachu žena, ktorá v sobotu oslávi narodeniny. Takýto predčasný darček si však rozhodne nepredstavovala.

Meteorológ radí: Nestačí, ak vypnete spotrebiče

Terézia počas každej búrky vypína elektrospotrebiče. Meteorológ Peter Jurčovič však upozorňuje, že je potrebné ich nielen vypnúť, ale aj vytiahnuť zo zásuvky. Taktiež radí vypnúť si mobilný telefón a poriadne pozatvárať okná. Dodal však, že on sám hromozvod nemá. „Keď je dom postavený na suchej skale, tak tam vám blesk takmer vôbec neudrie. Ale ak je dom na vlhkom podklade, tak je vysoko pravdepodobné, že tam búchať bude," objasnil dôvod.

Zdroj: Getty Images

Na výkyvy počasia by si verejnosť mala podľa neho zvykať. "Extrémy pribúdajú niekoľko rokov. Možno si to v minulosti ľudia až tak nevšímali, lebo keď je búrka u susedov, alebo na druhej strane Slovenska, tak si mnohí povedia, že veď to je tam, u nás to nikdy nebolo," povedal P. Jurčovič. Dodal však, že ak sa búrky odrazu vyskytnú dvakrát za sebou, na tom istom mieste, v priebehu jedného mesiaca, tak sa všetci čudujú. "Ale veď meteorológovia na to stále upozorňujú. Globálne otepľovanie spočíva v tom, že atmosféra je stále teplejšia, a keď je teplejšia atmosféra, tak je schopná do seba prijať viac vodnej pary. Čiže sú mohutnejšie oblaky a teda aj mohutnejšie búrky a silnejšie blesky, je ich viac. S týmto všetkým treba rátať," predpovedal. Uplynulý týžden zásah blesku spôsobil tiež požiar rodinného domu v Štrbe.

Víkend bude premenlivý

Od bleskov si ale neoddýchneme ani počas víkendu. Meteorológovia SHMÚ prepovedajú na sobotu zväčšenú oblačnosť. Najmä na severe cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Už v nedeľu by však oblačnosť mala miznúť, miestami však môže zapršať. Teploty sa budú pohybovať okolo 22 až 27 stupňov, pod Tatrami by mal teplomer ukazovať okolo 20 stupňov.