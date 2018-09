Zábery, ktoré ste doteraz nevideli: Niekdajšia pýcha Bratislavy chátra dlhé roky!

Historicky posledný propeler je podľa Mandla v poriadku, zainvestovať by ale bolo potrebné do výmeny a modernizácie jeho agregátov a motorov.

"Je to opraviteľné. Trup je zdravý, lebo vtedy sa železom nešetrilo. Druhá vec sú agregáty a motory. Boli použité jednoduché, primitívne, nedali sa zohnať hocijaké. Sú tam kamiónové motory a malé, jednoduché prevodovky," uviedol na stredajšej tlačovej besede Mandl.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Do úvahy by pritom podľa neho prichádzalo aj využitie elektromotora. Takýto pohon sa podľa konštruktéra používa napríklad v Holandsku či Dánsku na kompách a trajektoch. "Pokiaľ by to fungovalo po Bratislave, nemusel by byť problém, aby to fungovalo aj na elektropohon. Treba ale zistiť, aké výkony treba, prvé výpočty budú najdôležitejšie," poznamenal Mandl.

Prvé úvahy o obnovení vyhliadkovej lode na bratislavskom toku Dunaja a o lodnom spojení medzi Bratislavou a Šamorínom sa objavili začiatkom roka. Nápad sa postupom času rozdelil na dva samostatné projekty. Možnostiam lodného spojenia hlavného mesta so Šamorínom sa chce venovať rezort dopravy, obnova propelera v Bratislave sa dostala "pod patronát" vedenia Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Práve na Úrade BSK by mala v najbližšom čase vzniknúť pracovná skupina, o ktorej sa však hovorí už dlhší čas. Tá by mala zodpovedať viaceré otázky, napríklad to, či by sa pre projekt zrekonštruoval Kamzík, alebo by sa zabezpečilo nové plavidlo, kto by financoval rekonštrukciu, či aká by bola trasa plavidla. Otázkou tiež zostáva, kedy by sa stalo obnovenie propelera realitou, či v budúcej letnej sezóne alebo neskôr.

Jedným z iniciátorov obnovy tradície propelera je aj poslanec Martin Borguľa. "Máloktoré mesto na Dunaji sa vie pochváliť takouto tradičnou vecou. My áno. Akú hodnotu má 110 rokov tradície? To je jednoducho nevyčísliteľná hodnota. A myslím si, že v tomto meste sa míňajú peniaze na oveľa nezmysluplnejšie veci, ako je práve niečo takéto tradičné," skonštatoval Borguľa.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

110-ročná tradícia

Propeler fungoval v Bratislave 110 rokov, teda od roku 1893 do roku 2003. V tomto období bolo trvalo nasadených okolo sedem plavidiel, ďalšie dopomáhali prechodne. Zo sedmičky lodí sa dochovali dve. Okrem katamaránu Kamzík aj bočno-kolesový parníček Devín, ktorý sa pôvodne volal Dunaj. Ten bol v prevádzke najdlhšie, a to medzi rokmi 1932 a 1968. Zachoval sa však len jeho trup odstavený vo Vlčom hrdle.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Katamarán Kamzík premával v rokoch 1978 až 2003. Medzi Petržalkou a Starým Mestom premával v polhodinových intervaloch, vždy v sezóne od 1. mája do neskorej jesene. To, že loď Kamzík nie je momentálne spôsobilá na plavbu a prepravu cestujúcich, potvrdil pred časom aj Marek Považan, predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a. s., ktorá je vlastníkom plavidla. Loď zároveň nemá ani platné lodné dokumenty.

"Uvedenie plavidla Kamzík do prevádzky tak, aby spĺňalo v súčasnosti platné technické požiadavky, by si vyžiadalo vysoké finančné náklady na jeho rekonštrukciu a prevádzku," skonštatoval v máji Považan. Podotkol však, že v prípade záujmu o obnovenie lodnej prepravy je spoločnosť pripravená na rokovania.