VIDEO Nesrovnal ku vytopenej Bratislave: Dažde nezastavíme, mesto na ne bolo pripravené

BRATISLAVA - Bratislava zvládla sobotňajšie mohutné dažde. Dnes to v podchode na Trnavskom mýte, ktorý bol tiež zaplavený, vyhlásil primátor Ivo Nesrovnal. Hlavné mesto podľa neho bolo na situáciu pripravené, od začiatku ju monitorovalo a koordinovalo svoj postup s mestskými organizáciami – dopravným podnikom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, mestská polícia spolupracovala so štátnou políciou aj s hasičmi.

„Prívalovým dažďom zabrániť nedokážeme. Je to aj symbol doby, meniacej sa klímy. Budeme musieť počítať s tým, že sa to bude diať častejšie,“ povedal Nesrovnal. Voda sa začala valiť do podchodu okolo 17:30, systémy na prečerpávanie vody fungovali, okolo 19:00 bola voda odstránená a okolo 20:00 bol podchod na Trnavskom mýte vyčistený.

Zdroj: Jan Zemiar

Škody na nedávno zrekonštruovanom podchode nie sú žiadne. Voda ale do podchodu stekala nie po schodoch, ale zo stropu. Identifikovali dve miesta, z ktorých voda stekala, budú pracovať na tom, aby to opravili.

V noci zo soboty na nedeľu spôsobil vytrvalý dážď v Bratislave na viacerých miestach problémy. Zaplavený bol podchod na Trnavskom mýte, električky nepremávali na Zlaté Piesky a do Ružinova a museli ich nahradiť autobusmi. Odklonené boli aj trasy trolejbusov. Problémy mala aj Nemocnica Ružinov.

Zdroj: Jan Zemiar

Pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec dokonca v noci platila výstraha tretieho stupňa. Výstraha pre šesť okresov - Senicu, Malacky, Pezinok, Bratislavu, Senec a Dunajskú Stredu platí aj dnes od 19:00 do pondelka 8:00. SHMÚ vydal pre tieto okresy výstrahu pred búrkou prvého stupňa.