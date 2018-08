Banská Bystrica je dnes hlavným mestom: Oslavy výročia SNP, vystúpil prezident aj premiér

Členovia regionálnych združení vojenskej histórie v dobových uniformách prišli už v utorok popoludní zo Zvolena do Banskej Bystrice na bicykloch, motocykloch a vojenských autách. Podľa riaditeľa Múzea Stanislava Mičeva eskadróna má byť symbolickou pozvánkou na oslavy SNP.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Do rámca osláv organizátori zaradili v utorok večer slávnostný koncert banskobystrickej Štátnej opery, ktorý sa uskutočnil v areáli Pamätníka SNP. Pri tejto príležitosti Múzeum SNP ocenilo učiteľku Evu Holéczyovú a Policajný zbor SR za dlhoročnú podporu aktivít múzea. Eva Holéczyová viac ako 40 rokov spolupracuje s múzeom. "Policajný zbor SR ocenili, pretože bez neho by nemohli oslavy bezpečne organizovať," konštatoval Mičev.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Areál, v ktorom sa dnes budú oslavy konať, je pre návštevníkov prístupný od 8:00. Pre účastníkov organizátori pripravili viaceré novinky. Jednou z nich je dotykový terminál umiestnený v partizánskej zemľanke. Informačný kiosk priblíži históriu partizánskych bunkrov. Zároveň ponúkne návštevníkom možnosť vytvoriť si vlastný vojenský preukaz, ktorý môžu poslať na e-mail priateľom a blízkym.

Predpokladá sa aj záujem o novú suvenírovu eurobankovku s motívom "Múzeum SNP - Pancierové vlaky v Povstaní". Návštevníci si ju budú môcť kúpiť v priestoroch Čižmárskej bašty v areáli Pamätníka SNP dnes od 14:00. Jeden záujemca si môže kúpiť maximálne päť kusov. Euro Souvenir bankovku vydali v náklade 20-tisíc kusov.

Do prípravy a realizácie osláv sa zapojili aj študenti z Aliancie stredoškolákov. Tí majú vlastný prezentačný stánok a podieľajú sa aj na organizácii dopoludňajšej časti osláv a popoludňajšieho programu.

Odkaz SNP si musíme ctiť každodennými skutkami pri službe občanom, povedal Kiska

Zdanlivý pokoj, osobné pohodlie, neochota čeliť nepríjemnej pravde či falošná jednota nemôžu byť dôvodom na ospravedlňovanie nespravodlivosti a svojvôle moci voči vlastným občanom, voči menšinám či voči jednotlivcom. To je skutočný odkaz Slovenského národného povstania (SNP), ktorý si máme ctiť nielen slávnostnými prejavmi raz za rok pri pamätníkoch, ale predovšetkým každodennými poctivými skutkami pri službe občanom SR. V prejave počas centrálnych osláv 74. výročia SNP to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

"Pred 74 rokmi sa statoční muži a statočné ženy na Slovensku pridali k zápasu civilizovaného sveta s fašistickou a nacistickou ideológiou. Rozhodli sa bojovať proti režimu, ktorý neváhal posielať svojich občanov na smrť v koncentračných táboroch. Títo muži a ženy sa postavili vládnej moci, ktorá zo seba spravila bábku ochotnú zneužívať a ponižovať Slovensko. Povstali proti štátu, aby zachránili budúcnosť vlastnej krajiny a ľudí, ktorí v nej žili," povedal prezident. Podľa jeho slov v auguste 1944 sa v SNP spojili reprezentanti rôznych názorových a politických prúdov a odmietli ilúziu, že Slovensko dokáže prežiť vďaka kolaborácii so zlom.

"Odmietli sebaklam, že podriadenie sa Hitlerovej Tretej ríši je akousi šikovnou 'treťou cestou' k sebazáchove malého národa a že obetovanie životov židovských či rómskych susedov je prijateľnou cenou za udržanie zdania pokoja uprostred vojnového besnenia. Desiatky tisíc ľudí povstali, a to aj proti obrovskej vojenskej presile, lebo pochopili, že v zápase o budúcnosť civilizovanej Európy, v ktorom na frontoch druhej svetovej vojny zomierali milióny ľudí, nemôžu stáť bokom," konštatovala hlava štátu.

Podľa Kisku vďaka odvážnym ženám a mužom, vďaka rodinám ochotným znášať útrapy a čeliť pomste nepriateľa po vojenskom potlačení Povstania, tu dnes môžeme stáť so vztýčenou hlavou. "Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina, ako spoločenstvo ľudí, prihlásili k civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a napokon porazila ideológiu zla. Povstanie bolo prelomovou udalosťou v našich dejinách, ktorá spája osobné príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy a odhodlania bojovať za správnu vec," uviedol.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Kiska je presvedčený, že za to, že dnešný deň môže byť na Slovensku sviatkom hodnôt slobody a odvahy, vďačíme ľuďom, ktorých vtedajší režim a jeho prisluhovači nazývali zradcami a živlami. "Pripomínam to, aby som zdôraznil, že zdravú spoločnosť nemôže držať pokope slepá vernosť autorite štátu, ale iba vernosť hodnotám, o ktoré sa spolu môžeme oprieť," podčiarkol.

Prezident pri tejto príležitosti poďakoval predstaviteľom krajín, ktorých rodáci v Povstaní bojovali po boku našich predkov. "Ďakujem statočným Rusom, Čechom, Ukrajincom, Bielorusom, Rumunom, Francúzom, Bulharom, Poliakom, Maďarom, Britom, Američanom a ďalším, ktorí pomohli našej krajine vzoprieť sa nepriateľovi a znovu získať sebaúctu," odkázal.

Hlava štátu tvrdí, že každá spoločnosť sa posilňuje vzájomnými putami a piliermi, ktoré zvyšujú jej súdržnosť a odolnosť. "Úspešný príbeh každého štátu sa skladá z okamihov a udalostí v jeho dejinách, na ktoré môžu byť občania hrdí, na ktoré sa môžu odvolať v ťažkých časoch. Vďaka vašej odvahe začať 29. augusta 1944 s vysťahovaním je SNP pilierom, o ktorý sa moderná, slobodná a demokratická Slovenská republika môže pevne oprieť," dodal prezident.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Danko: Fatálnu stratu historickej pamäte si nemožno dovoliť

Vari každá slovenská rodina má svoje príbehy, skúsenosti a informácie z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa podávajú z generácie na generáciu. Napriek tejto skutočnosti v spoločnosti akoby občas rezonovala určitá ľahostajnosť voči týmto udalostiam. V prejave počas centrálnych osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s tým, že takúto fatálnu stratu historickej pamäte si nemôžeme dovoliť.

"Útočia na nás zo všetkých strán, dokážu manipulovať, spochybňovať, osočovať. O to väčšmi a intenzívnejšie sa musí obhajovať pravda, vysvetľovať, opierať sa o relevantné informácie," apeloval Danko. Predseda NR SR si myslí, že máme krátku pamäť a zabúdame na novodobú éru. "Niektorí súčasníci zabudli na to, ako sa tešili, keď sa stretol Gorbačov s Reaganom, prečo by sme sa nemali rovnako úprimne tešiť zo stretnutia Trump - Putin? Modlime sa, aby svetové veľmoci spolu viedli dialóg, aby menšie národy ako my mohli rozvíjať svoj štát," podotkol.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Šéf parlamentu vzdal hold odvahe, obetavosti a odhodlaniu všetkým osobnostiam, ktoré sa do SNP zapojili. "História nie je na to aby sme sa kvôli nej hádali, má nás posunúť a urobiť múdrejšími, nemá nás deliť," apeloval. Podľa jeho slov generácia účastníkov SNP bola v priamej konfrontácii s bojom proti fašizmu, zabíjaniu, vraždeniu, neľudskosti. A práve tieto momenty sme podľa Danka povinní pripomínať svojim deťom, vnúčatám, študentom či žiakom. "Áno, uvedomujem si, že niekedy je pre mladých únavné pripomínať si neustále históriu. Ale musíme tak robiť," konštatoval.

SNP podľa jeho slov ukázalo skutočný charakter Slovákov a slovenského srdca. "Musíme byť ešte viac hrdí na to, že sa dokázala správna časť národa vzoprieť zlu. Slovensko má byť na čo hrdé a udalosti z obdobia Povstania právom do našej dejinnej mozaiky patria," deklaroval. Danko tiež apeloval, aby sa rozlišovalo medzi nacionalistami a ľuďmi milujúcimi svoj národ. "Stavajme striktnú hranicu medzi fašizmus, nacionalizmus a národovstvo," dodal.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Pellegrini: Tí, čo spochybňujú SNP, patria na smetisko dejín

Predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) je ľúto, že priami účastníci Slovenského národného povstania (SNP) musia byť ešte aj dnes svedkami toho, že sa niekto snaží SNP spochybňovať. Takíto ľudia podľa jeho slov patria na smetisko dejín a on prekrúcanie histórie nedovolí. Povedal to v prejave počas osláv 74. výročia SNP.

"Urážajú vás ľudia, ktorí nevedia, čo bolo v roku 1944. Chcú prehodnocovať dejiny, ale to im nikdy nedovolíme. Budeme brániť slobody, ktoré ste pre nás vybojovali. Takíto ľudia patria na hnojisko dejín a nemajú právo verejne vystupovať. A ďakujem obyvateľom Banskobystrického kraja, že vlani takýchto ľudí aj s ich poskokmi vyhnali," podotkol na margo minuloročných krajských volieb, ktoré v tomto kraji označil za malé SNP.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Pellegrini si uvedomuje, akú odvahu museli nájsť naši otcovia a starí otcovia, keď sa vzopreli fašizmu, nacizmu a diktatúre, našli odvahu zobrať do ruky zbraň a ísť bojovať za našu slobodu a krajšie zajtrajšky. A urobili to aj s vedomím, že sa domov možno nikdy nevrátia. "Dnes si nikto z nás nevie predstaviť, aké hrozné musí byť, keď vám na dvere zabúcha gestapácke komando, odvedie vám otca, starého otca, chlapov z dediny a potom ich povraždia. Nevieme si predstaviť, aké hrozné musí byť, keď za bieleho dňa do dediny vpadne banda fašistov a bez rozmyslu vraždí, koho vidí. Mám veľkú pokoru pred ľuďmi, ktorí tieto hrôzy zažili," povedal premiér.

Ako tvrdí, napriek týmto hrôzam náš biedny a pokorný ľud našiel odvahu, staral sa v lesoch o vojakov a partizánov. "Starali sa o chorých a zranených a za to im patrí naša vďaka a rešpekt," odkázal. Podľa Pellegriniho v každom kúte Slovenska je možné nájsť miesta, ktoré dokazujú, že Slováci sa nikdy nezmieria s porobou, útlakom a krivdou. "Vždy si budeme brániť svoje tradície, kultúru a hodnoty a nedovolíme nikomu, aby našu históriu pošliapal tak, ako sa o to pokúsil fašistický režim," dodal.

V Bratislave začína antifašistický festival

Uctiť si všetkých, ktorí sa v minulosti aktívne zapojili do boja proti fašistickému režimu a šíriť hodnoty tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti. To je cieľom antifašistického festivalu Povstanie pokračuje, ktorého 4. ročník sa popoludní začína v Bratislave. Na Námestí SNP sa začne od 15.00 h bohatý hudobný a kultúrny program.

"Odkaz Slovenského národného povstania je dôležité pripomínať, uchovávať, ale predovšetkým rozvíjať a dokončiť. Tak ako po minulé roky, aj tento ročník poukáže na to, že zapáliť sviečky a položiť kvety pri pamätníkoch jednoducho nestačí," uviedli organizátori. Festival je podľa nich čriepkom v mozaike, ktorá sa usiluje o dlhodobé budovanie antifašistického a solidárneho hnutia na Slovensku.

"Dôležité je preto o súčasných zdrojoch a podobách nebezpečenstiev neslobodného myslenia v spoločnosti hovoriť. Festival pripomína, prečo by sme mali aktívne vystupovať proti každej forme autoritárstva, diskriminácie a odmietať politiky, ktoré sa snažia niektorých jednotlivcov alebo skupiny zbaviť ľudských práv a dôstojnosti," píše sa v tlačovej správe.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

OĽaNO: Obete SNP sú dôkazom, že za slobodu sa oplatí bojovať

Obete Slovenského národného povstania (SNP) sú odkazom, že za slobodu a svojbytnosť národa sa oplatí bojovať. Pri príležitosti 74. výročia týchto udalostí to uviedlo opozičné hnutie OĽaNO. "Postavenie sa proti fašizmu bolo dôležitým míľnikom v dejinách Slovenska. Bolo to za cenu veľkých obetí, tisíce ľudí za ideál slobody dokázali položiť život. Po oslobodení sa od fašizmu, žiaľ, nasledovala druhá totalita, no Slováci dokázali poraziť aj komunistický totalitný režim," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Podľa jej slov mnohé dôležité osobnosti povstania, ako napríklad prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša, väznilo najskôr gestapo, neskôr po roku 1948 komunistický režim. "Je veľmi dôležité pamätať na to, že sloboda je krehká vec a ak ju nechránime, môžeme o ňu prísť," varovala Remišová.

Obyčajní zároveň vyzvali predstaviteľov štátu, aby oslavy SNP nezneužívali na politické účely, "ako to bolo minulý rok, keď vtedajší premiér, dnes poslanec za Smer-SD Robert Fico, bezdôvodne a nedôstojne zaútočil na demokratickú opozíciu v priamom prenose verejnoprávneho RTVS počas pietnej spomienky v Banskej Bystrici".

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pre SaS je odkaz povstania stále aktuálny

Politická strana SaS hodnotí Slovenské národné povstanie (SNP) ako schopnosť Slovákov postaviť sa na správnu stranu v zložitej historickej situácii. Významná časť občanov podľa liberálov pochopila, že ľudácky režim pod vedením prezidenta Jozefa Tisa nemá perspektívu a kolaborácia s nacistickým Nemeckom je zločinom.

"Tých, ktorí sa chopili zbraní s čestnými úmyslami a ktorí nasadzovali svoje životy za slobodu, musíme mať navždy v úcte. Ich odkaz je stále aktuálny. Varujú nás pred politikmi, ktorí miesto demokracie a slobody ponúkajú občanom v peknom obale totalitu a ktorí úmyselne či z neznalosti vedú národy do katastrof," odkázalo vedenie SaS.

Zdroj: Vlado Anjel

Slovensko sa podľa nej v roku 1989 zbavilo niekoľkých dekád neslobody a aj preto si dnes Slovenské národné povstanie už nemusíme pripomínať ako večnú slávu komunistov, ale ako pomník národnej vzbury proti útlaku a pripojenie sa k tým, ktorí bojovali s nacistickým Nemeckom po celom svete.

Mimoparlamentné KDH pri príležitosti 74. výročia SNP uviedlo, že povstať proti fašizmu bola naša povinnosť. "Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť. SNP malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke," odkázal hovorca kresťanských demokratov Stano Župa.

Gál: Bojujme proti fašistickým aktivitám, ktoré prudko ožívajú

Slovenské národné povstanie (SNP) bolo najvýznamnejším antifašistickým počinom v našej histórii. Dokázalo zmobilizovať desiatky tisíc ľudí. Zmobilizujme sa preto aj my, avšak bez zbraní a násilia, a chráňme si to, čo pre nás vybojovali naši predkovia počas SNP. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 74. výročia SNP uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

"Aj z úcty voči nim bojujme proti fašistickým aktivitám, ktoré, mám pocit, v súčasnosti prudko ožívajú," apeloval. Podľa Gála najtragickejšie časti histórie sú udalosti, keď ľudia museli brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňami v rukách. "Vzdávam úctu hrdinom, ktorí položili v boji za tieto ideály to najcennejšie - život. Ich odvaha a odhodlanie postaviť sa zlu a neprávu nech je pre nás odkazom aj záväzkom, aby sa nič podobné už nezopakovalo," dodal.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že SNP je míľnikom v našich dejinách. "Chcem vzdať úctu všetkým ľuďom, ktorí sa pred 74 rokmi zapojili do Slovenského národného povstania. Urobili to, čo bolo správne a spravodlivé. Rozhodným spôsobom prejavili svoj vzdor voči ideológii, ktorá zapríčinila smrť miliónov ľudí. Mnohí z nich položili životy v túžbe po slobode a viere v lepší svet. Česť ich pamiatke," odkázala.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) je presvedčený, že aj po desaťročiach je odkaz SNP aktuálny a jasný. "Jednoznačne sa postaviť proti násiliu a povedať jasné nie fašizmu. Na udalosti SNP by sme si mali spomínať s úctou. Veď všetky tie pamätníky, či už v malých dedinkách, alebo v mestách, na ktorých sú vytesané mená hrdinov, ktorí zomreli za lepšiu budúcnosť nás všetkých, sú mementom toho, že slobodu nám skutočne nikto nedal zadarmo," zdôraznil.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Rezort diplomacie na sociálnej sieti napísal, že ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja proti nemeckým okupačným jednotkám bolo vyjadrením jasného odporu voči fašizmu a nacizmu. "Slovensko sa tak pridalo na stranu protihitlerovskej koalície a išlo o jednu z najdôležitejších udalostí našej novodobej histórie," pripomína rezort.

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) si toto významné výročie pripomína aj výstavným projektom "Slovenské národné povstanie 1944", ktorý pripravil odbor verejnej diplomacie MZV v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Široká zahraničná verejnosť má tak príležitosť spoznať historické súvislosti týkajúce sa slovenského vzoprenia sa nacistickej okupácii a významu tejto udalosti pre našu novodobú históriu.

Podľa Bugára má iba ten národ budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť

Koncom augusta si pripomíname niekoľko významných historických udalostí a výročí, ktoré by nás mali nabádať k tomu, aby sme sa nad minulosťou zamysleli a poučili sa. Uviedol to šéf koaličného Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár pri príležitosti 74. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Bugár je presvedčený, že by sme mali poučiť aj naše deti a porozprávať im neskreslený príbeh o význame SNP. "Zamedzíme tým velebeniu fašistického Slovenského štátu. Iba ten národ má budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť a je ochotný sa z nej poučiť," napísal na sociálnej sieti.

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa NR SR Lucia Žitňanská sa domnieva, že 29. august vypovedá o našej spoločnosti mnoho. "Kdesi som čítala, že ešte dôležitejšie ako o príbehoch a spomienkach je hovoriť o tom, proti čomu sa naši rodičia a starí rodičia vzbúrili - proti fašizmu a nacizmu. Sláviť SNP preto neznamená len položiť kyticu na pomník obetí, ale odmietnuť aj všetky otvorené prejavy neonacizmu a extrémizmu, ktoré vidíme okolo seba. Lebo vychádzajú z tej istej idey nenávisti voči rasám, viere, národnému a sociálnemu pôvodu alebo k menšinám," uzavrela.

Zdroj: SITA

V Dargovskom priesmyku pri Košiciach si uctili padlých hrdinov SNP

Dargovský priesmyk pri Košiciach bol podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) počas bojov druhej svetovej vojny strategickým miestom a má špeciálne postavenie nielen v dejinách kraja, ale celého Slovenska. Povedal to počas stredajších osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pri Pamätníku víťazstva v Dargovskom priesmyku.

"Štyri aj päť mesiacov po začiatku SNP práve tu prebiehali na prelome rokov 1944 až 1945 boje. Práve tu prelomili vojská československej, sovietskej, rumunskej armády, ako aj mnohých iných národov odpor nemeckých vojsk Wehrmachtu. Podarilo sa im pokračovať ďalej na západ, čoho výsledkom bolo 19. januára oslobodenie Košíc. Takže, je to jeden z kľúčových momentov aj preto, lebo terén na tomto priesmyku je naozaj ťažko dostupný a nebyť partizánov, domácich ľudí, ich znalosti tohto komplikovaného terénu, nikdy by sa toto prelomenie nemeckej línie nepodarilo. Sme na mieste, ktoré je výnimočné," povedal Raši.

Podľa jeho slov je potrebné myslieť na to, že mier nie je samozrejmosťou. "Myslime na to každé ráno, keď sa zobúdzame, že SNP je jeden z hlavných aktov, vďaka ktorému sa ráno zobúdzame, môžeme ísť do školy, do práce alebo s priateľmi," skonštatoval Raši. "Myslím si, že v kontexte Európy a toho, čo sa deje v každom jednom členskom štáte, je zvlášť dôležité pripomínať si SNP, lebo to bol symbol odporu maličkého národa voči presile, ktorá bola ozbrojená, ktorá bola skutočne veľmi veľká v rámci Európy," povedala europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD).

Myslí si, že v školách je potrebné vytvoriť viac edukatívneho prostredia, aby si mladí ľudia uvedomovali, že v histórii boli také udalosti a sú veľmi významné. "Každý by mal navštíviť jednotlivé pamätníky a poznať históriu, prečo ten pamätník tu je a že za každým z nich sú desaťtisíce mŕtvych ľudí," dodala Smolková. Do 17.00 h sa v rámci kultúrneho programu, ktorý si pripravili organizátori, predstavia mažoretky Labi z Prešova a Spevácky zbor Rusinija z Humenného.

"Je tu ukážka súčasnej i historickej výzbroje, ako i tvorivé dielne pre deti i dospelých. Je otvorená zreštaurovaná Sieň bojovej slávy, z Východoslovenského múzea máme zapožičané exponáty. V premietacej sieni sa každú celú hodinu premietajú dokumentárne filmy o dargovských bojoch," dodal Ivan Zezulka z Kultúrneho centra Abova v Bidovciach. Podujatie zorganizovali Okresný úrad Košice-okolie, Košický samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.