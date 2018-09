Vďaka podpore obranného priemyslu vznikne do 800 pracovných miest, tvrdí Gajdoš

DUBNICA NAD VÁHOM - Štátna akciová spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence v Dubnici nad Váhom vyrobí 25 kusov modernizovaných delostreleckých systémov Zuzana 2 v hodnote do 175 miliónov eur do roku 2022. Na tlačovej konferencii v sídle spoločnosti o tom vo štvrtok informoval minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Doplnil, že vďaka realizácii projektov bojových obrnených vozidiel 8x8 a samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 vznikne až do 800 nových pracovných miest. "Vďaka rozhodnutiu ísť cestou podpory domáceho obranného priemyslu a zaviesť do Ozbrojených síl (OS) SR slovenské produkty výrazne oživíme zbrojársky priemysel na Považí. Podľa predbežných odhadov vznikne 150 až 300 pracovných miest priamo v spoločnostiach DMD Group a ďalších 300 až 500 v sieti subdodávateľských a kooperačných firiem," vysvetlil minister obrany.

Zároveň uviedol, že pôjde o postupné zvýšenie v závislosti od zazmluvneného rámca, ako aj od časového a objemového plnenia. "Týmto jednoznačne plníme ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR a programu Slovenskej národnej strany, ktorá rozvoj domáceho obranného priemyslu výrazne podporuje," zdôraznil Gajdoš.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podľa generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany SR Jána Hoľka napriek tvrdeniam z minulosti, že štát nevie efektívne riadiť obranný priemysel a všetky kapacity treba odovzdať do prenájmu súkromnému sektoru, sa ukazuje opak. "Dôkazom je, že dnes máme unikátny slovenský výrobok, ktorý je výsledkom výskumu a vývoja našich firiem. Už samotný prototyp bude stáť podstatne menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Okrem spoločností, ktoré patria pod DMD Group, sa v Trenčianskom kraji darí aj Leteckým opravovniam Trenčín. Aktuálne zamestnávajú takmer 350 zamestnancov a ich mzda v uplynulom období vzrástla o 21 percent," podotkol Hoľko.

Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti DMD Group Vladimír Ďuriš doplnil, že vďaka realizovaným projektom pre OS SR sa uchováva a rozvíja potenciál regiónu, ktorý roky driemal. "Ale v minulosti bol jednoznačne srdcom zbrojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. A len vďaka úsiliu ľudí a nového vedenia rezortu obrany sa dostávame do situácie, keď sa môžeme nielen nadýchnuť a riešiť úlohy pre OS SR, ale aj pre zahraničných partnerov," dodal. Podniky, ktoré združuje DMD Group podľa neho spolupracujú v súvislosti s nárastom zamestnanosti pri príprave nových odborníkov aj s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a so školami v rámci duálneho vzdelávania.

Obstaranie bojových obrnených vozidiel 8x8 a samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 pre potreby OS SR je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030. Náklady spojené s realizáciou projektu 155 mm samohybnej kanónovej húfnice Zuzana 2 sú predpokladané vo výške 175 miliónov eur vrátane DPH. V prípade obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8 by náklady nemali presiahnuť sumu 417 miliónov eur, pričom predpokladaná cena za jedno vozidlo je do štyroch miliónov eur s DPH.