Obavy o kvalite bratislavských mostov nie sú opodstatnené, tvrdí magistrát

V správe hlavného mesta je 103 mostov a peších lávok. Z hlavných mostov cez Dunaj spravuje hlavné mesto tri mosty - Most SNP, Apollo a Starý most, z nich sú dva nové či po rekonštrukcii (Apollo, Starý most). Stav mostov v správe hlavného mesta podľa klasifikačných stupňov zo škály I až VII je podľa magistrátu taký, že Starý most a Most Apollo majú I. stupeň a hodnotené sú ako bezchybné. Most SNP má III. stupeň a jeho stav je hodnotený ako dobrý.

Bratislavská samospráva začala Mostu SNP venovať po 40 rokoch väčšiu pozornosť. "V prvej fáze v roku 2017 prebehla rekonštrukcia vozovky a technické parametre vozovky zostali absolútne nezmenené. V tomto roku plánuje hlavné mesto pokračovať opravou lávok pre peších a cyklistov," povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Minuloročná oprava vozovky na Moste SNP však vyvolala nespokojnosť u niektorých vodičov i cestujúcich verejnou dopravou s kvalitou odvedenej práce. Niektorí sa obávali aj preťaženia mosta. Magistrát v tom čase argumentoval, že na mostovku sa používa iný typ asfaltu, takisto iná forma opravy. "Nová vozovka má rovnakú hrúbku ako pred opravou, nedochádza k žiadnemu preťaženiu," deklarovala samospráva s tým, že všetky práce na oprave vozovky Mosta SNP sa realizovali podľa navrhnutého technologického postupu a plánovaného harmonogramu. Mesto tiež poznamenalo, že na opravu mosta po celý čas dozeral autorský aj stavebný dozor.

Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v talianskom Janove spadlo v utorok krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov 30 až 35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Nešťastie si doposiaľ vyžiadalo 42 oficiálne potvrdených obetí a 15 zranených.