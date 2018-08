Na oslavách SNP sa črtajú hádky politikov: Výzva usporiadateľa, hádajte, koho nepozvali

"Myslím si, že by mali ukázať, i napriek vnútorným rozporom, že si vážia odkaz SNP. Je mi smutno, ak sa do toho vkladá politikum. Apelujem na predsedov politických strán, aby sa na nich zúčastnili. Bolo by to pekné gesto a ukázali by, že im na odkaze SNP záleží a nie na politických šarvátkach. Uvidíme, ako zareagujú," konštatoval Mičev. Každoročné oslavy SNP organizuje banskobystrické Múzeum SNP najmä pre mladých ľudí, aby vedeli, aký význam v našej histórii má pamätný 29. august 1944. Už viac ako desať rokov ich robí z úcty k národným dejinám, na ktoré sa nesmie zabudnúť.

Tohtoročné oslavy, na ktorých bude mať zastúpenie viac ako 34 krajín sveta, potrvajú dva dni. Začínajú sa už 28. augusta o 15.00 h jazdou dobovej cyklistickej "eskadróny" zo Zvolena do Banskej Bystrice. Vojaci v dobových uniformách sa sformujú na zvolenskom Námestí SNP a v sprievode historických vozidiel sa vydajú na jazdu cez okolité obce. Ukončia ju symbolicky pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Ako Mičev tiež informoval, pred niekoľkými mesiacmi sa ako generálny riaditeľ múzea obrátil na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby sa na budúcoročné oslavy 75. výročia SNP zabezpečila účasť vysokých predstaviteľov štátov, ktorí boli spojencami počas druhej svetovej vojny a Nemecka. "Myslím si, že už po 75 rokoch môžeme pozvať aj Nemcov a bol by som veľmi rád, keby prišli a rovnako i významní predstavitelia Európskej únie. Nemáme sa za čo hanbiť, tento národ, ktorý mal vtedy 2,8 milióna obyvateľov, dokázal urobiť jeden z najvýznamnejších počinov – SNP," zdôraznil Mičev.