Čaká nás pekelný týždeň: Predpoveď POČASIA, extrémne horúčavy budú striedať v týchto okresoch búrky

PONDELOK - Vo veľmi teplom a vlhkom vzduchu sa bude nad našou oblasťou udržiavať



nevýrazné tlakové pole. V noci bude jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nad ránom ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť.

Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v horských dolinách a kotlinách miestami okolo 14 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Pri búrkach prechodne vietor zosilnie.

Zdroj: Predpovede.sk

Cez deň bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele, v horských

oblastiach miestami prehánky. Ojedinele búrky. Naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 19 stupňov Celzia. Prevažne severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h). Na strednom Slovensku väčšinou slabý vietor. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Predpokladané množstvo zrážok - V noci do 2 mm, pri búrkach ojedinele aj viac. Cez deň do 7 mm, pri búrkach ojedinele 10 až 30 mm. Tendencia tlaku vzduchu je ustálený stav.

Zdroj: SHMÚ

UTOROK - Vo veľmi teplom vzduchu sa bude nad strednou Európou udržiavať nevýrazný

pás vyššieho tlaku vzduchu siahajúci z Biskajského zálivu až nad Rusko.

Zdroj: Predpovede.sk

Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, cez deň v horských oblastiach miestami prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave, Liptove a Spiši okolo 28 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), pri búrkach zosilnie. V Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor.

STREDA - Vo veľmi teplom vzduchu sa bude v našej oblasti udržiavať nevýrazné

tlakové pole. Bude jasno až polooblačno, pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe. Naďalej veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 22 až 17 stupňov Celzia, v dolinách miestami okolo 15 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pri búrkach

zosilnie. V Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

ŠTRVTOK - Vo veľmi teplom vzduchu sa bude nad strednou Európou udržiavať nevýrazné

tlakové pole. Zároveň postúpi z Nemecka nad Česko rozpadávajúci sa studený

front. Bude jasno až polooblačno. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 22 až 17 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách miestami okolo 15 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia.

Zdroj: Predpovede.sk

PIATOK - Vo veľmi teplom vzduchu sa bude nad strednou Európou rozpadávať

nevýrazný studený front. Bude jasno až polooblačno. Neskôr lokálne aj zväčšená oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 22 až 17 st, v dolinách a kotlinách miestami okolo 15 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia.

Zdroj: Predpovede.sk

Horúčavy aj v Česku

Meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali novú výstrahu pred veľmi vysokými teplotami a nebezpečenstvom požiarov. Výstraha platí pre celú Českú republiku, píše spravodajský server televíznej stanice Nova. "Výstraha rozširuje nebezpečenstvo požiarov aj na západ Pardubického a Královohradeckého kraja a pridáva varovanie pred vysokými a veľmi vysokými teplotami," uvádza na svojej webovej stránke ČHMÚ a dodáva: "V nasledujúcich dňoch zaznamenáme najvyššie popoludňajšie teploty nad 31 stupňov Celzia. Dnes (nedeľa 29. 7.) iba v oblasti Polabia a na južnej Morave; zajtra už na väčšine územia okrem severovýchodu Českej republiky."

V ďalších dňoch budú teploty na celom území ČR ešte vyššie, od utorka budú miestami prekračovať až 34 stupňov. "Mierne ochladenie by malo prísť až v priebehu štvrtka od západu; výstraha bude podľa potreby spresňovaná, prípadne predĺžená," varujú podľa televízie Nova českí meteorológovia.