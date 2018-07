Osud 500 miliónov Európanov je aj v rukách Slovákov! Brusel vyzýva: Hlasujte o zmene času

Za návrh uznesenia o striedaní letného a zimného času sa hlasovalo ešte na februárovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP). Eurokomisia teraz žiada verejnosť o pomoc. V tejto súvislosti spustila celoeurópske hlasovanie, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy prostredníctvom dotazníka, ktorý je potrebné vyplniť do 16. augusta 2018. Hlasovať môžete TU.

Postup je jednoduchý. Po zobrazení stránky si v okienku v pravej časti zvolíte slovenský jazyk. Kliknete na tlačidlo „Ďalej“ a vyplníte všetky povinné informácie – polia, ktoré sú označené hviezdičkou. Následne zodpoviete príslušné otázky a vyplnený online dotazník odošlete s potvrdením, že nie ste robot. Pridať môžete aj poznámku.

Online dotazník je vo všetkých úradných jazykoch štátov EÚ a výsledky budú neskôr zverejnené.

Tri možnosti

Prvou možnosťou je zachovanie striedania času. Ak by ste hlasovali za túto možnosť, znamená to, že každoročne by sa dvakrát do roka na jar a jeseň posúvali hodiny o 60 minút.

Zdroj: Getty Images

Druhou možnosťou je mať natrvalo zimný čas. V zimnom období by tak svitalo okolo siedmej ráno. Stmievať by sa začalo okolo štvrtej hodiny poobede. V lete by vychádzalo slnko už okolo tretej hodiny ráno. Zapadať by začalo okolo ôsmej hodiny večer.

Zdroj: Getty Images

Treťou voľbou je mať natrvalo letný čas. V zimnom období by tak svitalo až okolo ôsmej ráno, no stmievať by sa začalo približne o piatej podvečer. V letnom období by slnko vychádzalo okolo štvrtej ráno. Pri tejto možnosti by však svetlo bolo cca do desiatej hodiny večer.

Zdroj: Getty Images

Medzi hlavné podnety na konečné zrušenie striedania letného a zimného času patria negatívne dopady na ľudské zdravie a biorytmus v dôsledku časového posunu.

Návrh uznesenia o zrušení striedania letného a zimného času bol vo februári schválený 384 europoslancami. Nesúhlas vyjadrilo 153 europoslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 europoslancov.