MEGAPODVOD na Slovensku: Dovezený ford mal stočených pol milióna kilometrov! Falšujú sa aj škody

Slovensko spolu s Belgickom a Holandskom aktívne rieši problematiku s tzv. odometrovými podvodmi - krajiny si vzájomne vymieňajú údaje o stave najazdených kilometrov. Kontrola odometrov na jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia sa uskutočňuje v rámci kontroly originality.

Štatistiky potvrdzujú, že podvodov s dovezenými autami z Holandska a Belgicka postupne ubúda

RPZV uvádza, že pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvý polrok tohto roka znížiť počet manipulácií z koncoročných 42,6 percent na 11,26 percent, čo predstavuje pokles o 31,34 percent.

Podobný vývoj nastal aj pri vozidlách dovezených z Belgicka. Od marca do konca júna 2018 sa počet vozidiel so stočenými kilometrami znížil o viac ako polovicu zo 14,84 percent na 7,2 percenta.

Štatistiky potvrdzujú, že výmena údajov o stave najazdených kilometrov prispieva k zníženiu dovážaných vozidiel so stočenými kilometrami.

Zdroj: Getty Images

Ford z Holandska mal stočených takmer pol milióna kilometrov

„Ojazdené vozidlá importované na Slovensko z Holandska boli v priemere stočené o 77.300 kilometrov a z Belgicka o 54.600 kilometrov. Rekordérom v stočených kilometroch je vozidlo značky Ford Transit, ktoré malo "upravený" odometer o 541.630 kilometrov,“ informovali zástupcovia registra s tým, že vozidlo malo v Holandsku na počítadle prejdenej vzdialenosti zaznamenaných 705.891 kilometrov, no na Slovensku bolo deklarované, že auto má najazdených okolo 164-tisíc kilometrov.

Najčastejšie sa falšujú Škody, Volkswageny, Renaulty, Fordy a Peugeoty

Sfalšované kilometre mali najčastejšie dovezené vozidlá od značiek Škoda, Volkswagen, Renault, Ford či Peugeot. Mnohé vozidlá však boli pred dovozom a prihlásením na Slovensko registrované v tretích krajinách, až následne boli prihlásené u nás. Medzi najčastejšie krajiny preregistrácie patria Nemecko, Česko, Poľsko a Belgicko.

Zdroj: Getty Images

„Slovenská republika po vzore belgického systému Car-Pass od 20. mája tohto roka zaviedla povinnosť štátnych i súkromných subjektov z automobilového odvetvia zasielať informácie vrátane údajov z počítadiel prejdenej vzdialenosti (odometrov) do RPZV,“ informovali zástupcovia registra.

Vyše 2-tisíc ojazdených vozidiel na Slovensku mali sfalšované kilometre

Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV už stihli odhaliť 2.819 vozidiel so stočenými kilometrami. „Z toho 798 vozidiel malo upravovanú poslednú hodnotu najazdených kilometrov, čo svedčí o nepoctivom zámere ostatného prevádzkovateľa alebo predajcu vozidla. A až v 2.021 prípadoch došlo k pozmeňovaniu hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov,“ ozrejmil RPZV s dodatkom, že vďaka zaznamenávaniu údajov z odometrov od subjektov z automobilového prostredia do RPZV, je k dispozícii podrobnejší prehľad o najazdených kilometroch, čím sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. „Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje,“ zdôraznili zástupcovia, ktorí ľudí upozorňujú, že existenciu a obsah výpisu si možno overiť na webovej stránke rpzv.sk. Pred kúpou by tiež mali od prevádzkovateľa vozidla žiadať výpis, alebo overovacie údaje.

Podvodníkom hrozí pokuta do výšky 100-tisíc eur

RPZV na záver podotkol, že podnikatelia a firmy vykonávajúce predaj ojazdených vozidiel priamo alebo sprostredkovane majú od 20. mája 2018 dve povinnosti. Prvou je zasielať informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel do RPZV. Druhou povinnosťou je pripájať k vozidlu výpis, pokiaľ na ňom došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra, alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom. „Za nesplnenie oboch povinností im hrozia pokuty, a to opakovane. Za druhú povinnosť dokonca hrozí pokuta od 3-tisíc až do 100-tisíc eur,“ dodal RPZV.

