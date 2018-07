Pikantný zážitok kňaza Mariána Kuffu: VIDEO Do auta mu nasadla prostitútka, farár v pokušení

Kňaz Marián Kuffa mnohým vryl do pamäti pre svoje kázne, ktoré sú často na hranici. Prišiel aj do parlamentu, keď sa rozhodovalo o kotlebovskom návrhu o zákaze potratov, pričom držal v ruke barbie. Pozornosť na seba strhol aj keď o ňom v zábavnej relácii hovorila herečka Zuzana Fialová. Vtedy jej odkázal, že je posadnutá diablom. Najnovšie o ňom písal aj Michal Havran, za čo si vyslúžil trestné oznámenie od Čarnogurského mladšieho.

Pikantná kázeň

Možno aj pre to prekvapujú slová Mariána Kuffu, ktoré použil v kázni. Hovoril o mladej prostitútke, ktorá mu raz zaklopala na okno auta. Kázeň je síce staršieho dáta, no stále dokáže pobaviť, ale aj chytiť za srdce aj ľudí, ktorí Kuffu v láske nemajú. Na videu vidno aj to, ako mu visia na perách mladí aj starší.

„Pozriem vedľa. Taká žabka, mladé dievča, osemnástka plus mínus. Minisukňa, štekličky, kabelka. Ťuká mi na okienko. Pozerám na ňu, spustil som okno. Ona – dobrý večer. Hovorím, dobrý večer. Neprajete si služby?" začína svoje rozprávanie Kuffa s tým, že v prvom momente mu nedošlo, čo od neho chce.

Kuffa opisuje ako mladej slečne vysvetľuje, že je pre ňu starý a cudzí muž. "Pýtam sa, čo máte v sebe? Alkohol alebo drogu? Polovičnú dávku pervitínu, odpovedá mi," hovorí. "Spýtala sa, či si môže ku mne sadnúť. Myslím si - pane Bože, môže, či nie? Čo keď tu má nejakého pasáka, ten si opíše ŠPZ-tku a pošle biskupom účet?" hovorí so smiechom a pridávajú sa aj ľudia v hľadisku.

"Hovorím, Ježišu, ak by si to chcel, ak je to tvoja svätá vôľa, dobre, drž ma, lebo ja som len muž. Keď na kňaza položil biskup ruky, neprestal byť muž. A my muži sme v tej veci slabší, oveľa slabší. Tvoj Fero je v tej veci, drahá Marienka, oveľa slabší než ty. Nie dvakrát, trikrát. Ale desaťkrát. Koľko žena dovolí, toľko muž vezme," ľudia Kuffovi doslova visia na perách. Viac sa dozviete vo videu,