Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!

Jozef Ráž bude o rýchlostnej ceste R4 hovoriť aj na výjazdovom rokovaní vlády. Načrtol, čo by mohla ešte táto vláda stihnúť.

Zasnežené lyžiarske stredisko Vrátna Malá Fatra v lokalite Paseky
Správy
Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!
Prominenti
Po rokoch sklamaní prišla skutočná láska! Batthyány sa veľakrát popálil: Kto mu tak veľmi ublížil?
Prominenti

Domáce správy

FOTO Hasiči zasahovali pri požiari
Domáce
Na sudkyňu ESĽP sú
Domáce
Desivý útok v potravinách:
Domáce
Handlová je pripravená na zimu: Mestská technika už v pohotovosti, údržbu zabezpečí 13 vozidiel
Handlová

Zahraničné

Hrôzostrašná nehoda: Policajné auto
Zahraničné
Minister zahraničných vecí a
Slovensko podporí mierový plán pre Ukrajinu, uviedol Blanár
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Ukrajina súhlasí s UPRAVENÝMI podmienkami USA na ukončenie vojny! ZMENA pri amnestii a ukrajinskej armáde
Zahraničné
Kritická situácia v Južnom
Kritická situácia v Južnom Sudáne: Polovica obyvateľstva trpí akútnym hladom
Zahraničné

Prominenti

Petra Dubayová
Domáci prominenti
Nicole Scherzinger
Zahraniční prominenti
Desivý výzor známej speváčky:
Zahraniční prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJVÄČŠÍ časový skok v
Zaujímavosti
Zabudnite na geografiu zo
Zaujímavosti
Nate Wilkins je v
Zaujímavosti
4 tipy alkoholických nápojov,
vysetrenie.sk

Dobré správy

Počul si už o
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Domáce
Robert Dékány, odborník na
hashtag.sk

Ekonomika

Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

Réway skončil v Liptovskom Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom, všetci ma poznáte
Tipsport liga
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
Tipsport liga
Belasí sa pokúsia uchmatnúť prvé body v Konferenčnej lige: Cítim, že to môže byť dobrý večer pre Slovanistov
Konferenčná liga

Auto-moto

Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava

Kariéra a motivácia

Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Veda a výskum
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Filmy a seriály
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
Bezpečnosť
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Bezpečnosť

Bývanie

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Pre kutilov

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Stream naživo

Minimalizmus s dušou: 3 kúsky, ktoré definujú francúzsky chic aj v chladnom období
Móda
Sergej Lavrov
Zahraničné
PRVÁ reakcia Ruska na mierový plán pre Ukrajinu je tu: Lavrov hovorí o PREMÁRNENEJ šancy Európanov
MIMORIADNE Vážna situácia, rieky
Domáce
MIMORIADNE Vážna situácia, rieky sa vylievajú a zaplavujú cesty: Letisko a mesto pod vodou, horor nekončí
Exminister hospodárstva si podal
Domáce
Exminister hospodárstva si podal Šimečku: Pri Benešových dekrétoch sa zahrávate s ohňom, pozrite sa na východ!
Veľká akcia pod krycím
Domáce
Veľká akcia pod krycím názvom METROPOLITAN: Finančná správa prezradila detaily! Našli 14 ton nelegálneho tabaku

