Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!

Jozef Ráž bude o rýchlostnej ceste R4 hovoriť aj na výjazdovom rokovaní vlády. Načrtol, čo by mohla ešte táto vláda stihnúť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÁ reakcia Ruska na mierový plán pre Ukrajinu je tu: Lavrov hovorí o PREMÁRNENEJ šancy Európanov
MIMORIADNE Vážna situácia, rieky sa vylievajú a zaplavujú cesty: Letisko a mesto pod vodou, horor nekončí
Exminister hospodárstva si podal Šimečku: Pri Benešových dekrétoch sa zahrávate s ohňom, pozrite sa na východ!