SLOVÁCI V ZÚFALSTVE V lekárňach chýba množstvo dôležitých liekov. Šok, čo je za tým: Minister REAGUJE

Slovensko zápasí s výpadkami liekov. Keď sa podarí naskladniť jeden, v regáloch už chýba iný. Antibiotiká, inzulín, vakcíny či lieky na črevné zápaly – pacienti naprieč krajinou hlásia problémy. Situ
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia
ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva: Danko naplnil svoju hrozbu, kľúčové rokovanie bez predsedu, môže za to JEDEN človek!