RECEPT na dnes: Voňavé biele rožky od Miriam Kalisovej si zamilujete, majú neopísateľnú chuť!

Klasika, ktorá nikdy neomrzí. V dnešnej dobe sa snáď nenájde kuchyňa bez klasického pečiva – rožkov alebo chlebu. Nič nie je lepšie, ako na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné a mäkké rožky z pekárne, ktoré sú ešte teplé a majú neprekonateľnú vôňu šíriacu sa navôkol.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce zistenia SOI: Väčšina adaptérov na našom trhu je nebezpečná, hrozí úraz elektrickým prúdom!
OHAVNÉ správanie českého turistu v Egypte: Na korytnačku VYRYL meno, ide o ohrozený druh!
V Rakúsku zadržali Slováka: Sexuálne obťažoval ženy v nemocnici! Obchytkával ich na intímnych miestach