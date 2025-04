SHARPE 2025: Nové hudobné projekty, žánrové fúzie a diskusie s odborníkmi z celej Európy

Vanessa Weisz, SHARPE 2024

Už o dva týždne, od 24. do 26. apríla, sa uskutoční siedmy ročník showcase festivalu a konferencie SHARPE, ktorý do bratislavskej Novej Cvernovky pravidelne prináša to najzaujímavejšie zo slovenskej a európskej hudobnej scény. Medzi poslednými potvrdenými menami sú ukrajinská pianistka a vokalistka Katrù, hudobný producent Modus Pitch, ktorý má okrem iného na konte spoluprácu s Yoko Ono, španielska umelkyňa Verde Prato, či iránsko-fínske duo Gnäw. Pribudlo aj viacero domácich mien.