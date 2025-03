Billy Idol, video Oh What a Dream We Had

Legendárny hit Michala Davida dostal novú podobu. Pieseň Pár přátel sa stala hymnou americkej organizácie Prevent Cancer Foundation. Anglická verzia s názvom Oh What a Dream We Had spojila veľké mená hudobnej scény. K hitu z 80. rokov vznikol aj aktuálny videoklip, v ktorom vidíme Billyho Idola, Il Divo, Laru Fabian aj značnú časť rodiny speváčky Miley Cyrus.