Nick Cave v Prahe, 17.10.2024

Fanúšikovia Nicka Cavea na celom svete majú dôvod na radosť. Hudobník spolu so svojou kapelou oznámili celosvetový prenos koncertu z parížskej Accor Arene. Predstavenie s názvom Wild God – Nick Cave & The Bad Seeds Live in Paris zachytáva hudobníkov počas posledného koncertu v rámci európskej časti turné k albumu Wild God.