Lady Gaga, videoklip Abracadabra

V Las Vegas sa uskutočnil minulý týždeň špeciálny benefičný koncert FireAid, usporiadaný s cieľom pomôcť oblastiam zničeným nedávnymi ničivými požiarmi. V dvoch halách súčasne sa ho zúčastnilo viac ako 20 hudobných hviezd. Jednou z účinkujúcich bola aj Lady Gaga, ktorá odohrala tri piesne, pričom jednou z nich bola, prekvapivo, absolútna novinka s názvom All I Need Is Time. Druhú novinku predstavila počas odovzdávania cien Grammy spolu s videoklipom.