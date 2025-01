Noel Gallagher, 2023

Britský spevák a skladateľ Noel Gallagher sa v tomto roku chystá na svoj návrat so skupinou Oasis, ale zároveň spojil sily aj s ďalšími osobnosťami manchesterskej hudobnej scény, predovšetkým Shaunom Ryderom a a Andym Bellom v superskupine Mantra of the Cosmos.