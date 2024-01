Vyhorenie v práci trápi čoraz viac ľudí. Zostávame totiž často v takom zamestnaní, ktoré nás nenapĺňa a skôr nás stresuje. Keď sa k tomu pridá chýbajúca rovnováha medzi osobným a pracovným životom, môže to mať negatívny dopad na duševné zdravie. Preto by ste to nemali podceňovať.