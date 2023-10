Mal si niekedy založené konto na platforme Tinder? Pred nami to tajiť nemusíš, nie je to nijaká hanba. Jedna z najznámejších zoznamiek súčasného digitálneho sveta ponúka veľa možností, ale tiež hrozby. Ak si ju ešte nevyskúšal alebo naplno nevyužil, my ťa ňou prevedieme.