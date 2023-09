Romantické vzťahy do života prinášajú veľa šťastných chvíľ, no často ho vedia aj poriadne skomplikovať. Udržať rovnováhu medzi vzťahom, priateľstvami, záujmami a prácou nie je vôbec jednoduché a tak mnohí z nás ocenia každú dobrú radu, ako to zvládnuť.