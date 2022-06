Power metalový guilty pleasure? Bratislava zažije fínsky uragán Beast In Black!

Galéria fotiek (1) Beast In Black, 2022

Formácia Beast In Black vznikla v Helsinkách, no v jej zostave sú okrem Fínov aj hudobníci z Grécka a Maďarska. Uznanie na európskej metalovej scéne si získali vďaka albumom Berserker (2017) a From Hell with Love (2019). V októbri 2021 na ne nadviazali ďalšou štúdiovkou Dark Connection, ktorú v rámci dlho očakávaného turné predstavia aj na Slovensku.