Premiér Peter Pellegrini zdôraznil v Prahe širší regionálny charakter revolúcie

Predseda vlády vo svojom prejave zdôraznil, že zmena režimu vo vtedajšom Československu bola "neodmysliteľne spätá s inšpiráciami z Poľska a Maďarska, ako aj z pádu symbolu rozdelenej Európy – Berlínskeho múru". Naopak, dynamika a spôsob revolučných zmien v Československu zase podľa jeho slov "inšpirovali vývoj v bývalej NDR i v susednom Poľsku a Maďarsku".

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a Nemecko tak podľa Pellegriniho spája "spoločná skúsenosť s prekonávaním komunistických režimov a vytváraním podmienok pre slobodu a demokraciu". Premiér ďalej zdôraznil, že vďaka spôsobu, akým udalosti z novembra 1989 v Československu prebehli, sú Slováci a Česi "inšpiratívnym príkladom nežného prevzatia moci". Pellegrini v tejto súvislosti vyzdvihol úlohu "dvoch kľúčových a svetovo známych osobností" - Václava Havla a Alexandra Dubčeka.

Vo svojom príhovore ďalej pripomenul, že november 1989 umožnil Slovákom a Čechom vrátiť sa po takmer 44 rokoch späť do Európy. Obe krajiny sú dnes podľa neho "motormi hospodárskeho rastu Európskej únie a nikdy neohrozovali jej finančnú stabilitu". "Pred 30 rokmi sme strihali ostatné drôty a búrali barikády a dnes vidíme, že sme si ich mentálne opäť postavili. Zmeňme to! Hľadajme širokú podporu pre svoje iniciatívy a myšlienky. To je základný odkaz novembrových dní pre súčasnosť, od ktorého sa odvíja úspešná budúcnosť oboch národov," zdôraznil premiér na záver svojho príhovoru.

Okrem Pellegriniho sa na podujatí zúčastnili aj premiéri ostatných krajín V4 a taktiež predseda Nemeckého spolkového snemu Wolfgang Schäuble. Súčasťou následného programu bola prehliadka výstavy Nežnej revolúcie. Premiéri a predseda Spolkového snemu si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe. Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.