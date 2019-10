Časť Námestia SNP v Bratislave zmení svoj názov: Premenujú ho na Námestie Nežnej revolúcie

S iniciatívou premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie prišiel v lete primátor Bratislavy Matúš Vallo. Argumentoval tým, že Nežná revolúcia, rovnako ako SNP, symbolizujú odpor verejnosti voči totalite a prejavenie vôle občanov po slobode. "Preto si myslíme, že tieto dve dejinné udalosti a dve námestia pomenované podľa nich majú mať dôstojné miesto vedľa seba," vysvetlil. Pripomenutie si 30. výročia Nežnej revolúcie by malo byť podľa primátora trvalé.

Práve pomenovanie priestoru pred Starou tržnicou na Námestie Nežnej revolúcie považoval za najlepší kompromis spomedzi viacerých návrhov. Mesto totiž nové námestia nebuduje a premenovanie celého Námestia SNP či Námestia slobody podľa neho neprichádza z viacerých dôvodov do úvahy.

"Priestor pred Starou tržnicou je momentálne súčasťou Námestia SNP, historicky to však bolo vždy samostatné námestie s vlastným názvom," zdôvodňovalo opakovane mesto s tým, že zmena adries sa bude týkať len malého počtu ľudí. So zámerom premenovať časť Námestia SNP sa stotožnili koncom septembra aj miestni poslanci Starého Mesta, ktorý návrh odsúhlasili.

Nie všetci sú však s týmto krokom magistrátu stotožnení. Krátko po zverejnení návrhu sa proti iniciatíve postavil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý ju vníma ako samoúčelnú. Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladá zväz za nesprávne a násilnícke, bez diskusie s odborníkmi i verejnosťou.

Ďalší kritizovali, že priestor pred Starou tržnicou je podľa nich nedôstojné miesto hodné 4. cenovej skupiny, dehonestované stánkami a popíjajúcimi ľuďmi. Iní práve v takto "živom a chcenom" priestore vidia najlepší výsledok Nežnej revolúcie. Mesto dostalo k svojmu návrhu 89 pripomienok, väčšina sa týkala žiadosti, aby našlo iné miesto, ktorému by nieslo názov Námestie Nežnej revolúcie. Mesto pripomienky neakceptovalo.

Mestská poslankyňa a bratislavská starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ako jediná z poslancov hlasovala proti návrhu. V diskusii uviedla, že nevidí logiku v tom, aby sa časť Námestia SNP premenovávala a aby to bolo práve miesto pred Starou tržnicou. "Neviem, či toto by sme chceli vo chvíli, keď vieme, ako sme s Nežnou revolúciou naložili a kam sme sa po 30 rokoch dopracovali," povedala s tým, že nevidí dôvod na oslavu niečo premenovať, ale skôr pietne mlčať a snažiť sa to zmeniť.

Poslanec Ján Budaj, jedna z tvári Nežnej revolúcie, však nevidí dôvod na pietne mlčanie, aj keď je podľa neho veľa dôvodov kritizovať systém, ktorý sa "vykĺbil z kĺbov" a naložil s odkazom revolúcie úplne absurdne. Iniciatívu primátora však chápe. Podporu zámeru vyjadrilo aj viacero iných mestských poslancov. Poslankyňa Elena Pätoprstá vyhlásila, že odkazy SNP a Nežnej revolúcie sa takýmto spôsobom spoja.