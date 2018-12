Super Taxík sa rúti do kín

Super Taxík, ktorému pod kapotou bije srdce skutočného pretekára, sníva o titule „Kráľa ciest“ v jeho rodnom meste Gasket City. Počas pretekov však urobí chybu a nešťastne nabúra do slávnej talianskej modelky Belly di Monetti, do ktorej sa na prvý pohľad zamiluje.

Lenže Bella patrí do úplne inej kategórie luxusných áut, ktoré sa na takých ako Taxík pozerajú zhora. Navyše má Bella priateľa a zálusk na ňu si robí aj obrovský a nebezpečný kamión Kaiser, vodca neslávne známeho gangu. Keď sa Taxík a jeho najlepší kamarát Putt Putt ocitnú v nebezpečenstve, rýchlo zistia, že zostať verný sám sebe je omnoho ťažšia úloha ako získať slávu či srdce svojej lásky.

Animované dobrodružstvo pre malých aj veľkých sa v kinách premieta od 6. decembra a fanúšikovia sa môžu tešiť na tieto postavičky:

Zdroj: Forum film

Wheely

Ak sa nejaké auto narodilo pre preteky, tak je to Taxík. Trojnásobný víťaz pretekov ulicami Gasket City sa ako najmladší kvalifikoval na veľký šampionát a celý svet mu leží pod kolesami. Nanešťastie sa jeho sen o prvom mieste v najdôležitejších pretekoch jeho života rozplynie vo chvíli, keď dostane šmyk, zíde mimo cesty a takmer sa utopí v jazere.

Ale Taxík nemôže žiť bez krútiacich sa kolies, tak prijme ponuku pracovať ako lacné taxi a občas sa zapojí do nejakej pouličnej naháňačky. Presne v okamihu, kedy si uvedomí , že takto nemôže fungovať ďalej, náhodou nabúra do krásnej Belly a zistí, že milovať môže aj niečo iné ako rýchlu jazdu.

Zdroj: Forum film

Bella

Talianska kráska Bella di Monetti pochádza z obyčajnej rodina, ale jej očarujúca krása z dievčaťa od vedľa urobila tvár Gasket City. Bella často sprevádza svojho priateľa Bena, bohaté športové auto, ktorý vlastní zlatú vstupenku do tých najvychytenejších podnikov v meste. V hĺbke svojho srdca však cíti, že on nie je pre ňu ten pravý. Keď do nej narazí neohrabané malé taxi, Bella je unesená – šikovný a zábavný pouličný pretekár si ju získa.

Zdroj: Forum film

Putt Putt

Čínsky hybridný kuriérsky skúter a Taxíkov vtipný kamarát, ktorý z neho nespustí oči a stará sa, aby mu nič nechýbalo. Ako vedúci skupiny kuriérskych skútrov s názvom Merry Motors, Putt Putt dokonale pozná všetky ulice a uličky v Gasket City. Veľmi smiešne rozpráva – jeho vety pripomínajú skôr odkazy v koláčikoch šťastia.

Zdroj: Forum film

Kaiser

Kaiser je hrozivo vyzerajúci kamión s 18 kolesami , ktorý dlhé roky prepravoval drahé autá z mesta do mesta na ich svetovom turné. Vždy im závidel a teraz podľa neho nastal čas, aby mu za jeho tvrdú prácu poriadne zaplatili. Má tajný plán, ako zásobovať svoj obchod s auto doplnkami – našiel spôsob, ako upraviť navigácie tak, aby priviedli autá priamo do jeho pasce.

Zdroj: Forum film

Ben

Bellin priateľ je rozmaznaný bohatý fešák, ktorý sa stará jedine o to, aby mal vždy dokonale vyleštenú kapotu – tými najnovšími dostupnými technológiami.

